الامارات | أفراح المهيري

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامه خليفة سلطان علي المهيري، بمناسبة زفاف نجله سلطان إلى كريمة حمد غانم حمد المهيري. كما حضر الحفل، الذي أقيم بصالة زاخر في مدينة العين، عدد من وجهاء القبائل والمسؤولين وكبار الضباط، وجمع من المدعوين والمهنئين وزملاء العريس. وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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