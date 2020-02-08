الامارات | بسبب «كورونا».. إلغاء «آرت بازل» في هونغ كونغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «كورونا».. إلغاء «آرت بازل» في هونغ كونغ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن منظمون أمس عن إلغاء معرض «آرت بازل هونغ كونغ 2020» السنوي، وهو أحد أهم المعارض الفنية العالمية «بسبب تفشي وانتشار فيروس كورونا الجديد».

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إم سي إتش جروب» المنظمة لـ«آرت بازل» برند شتادلفيزر: «لم يكن لدينا خيار آخر سوى إلغاء المعرض»، مضيفاً أن القرار «كان صعباً للغاية». وأوضح: «بحثنا في جميع الحلول الأخرى الممكنة، من بينها تأجيل المعرض، وأنصتنا إلى توصيات ووجهات نظر العديد من العارضين والشركاء وخبراء من الخارج».

وكان من المقرر تنظيم معرض «آرت بازل» الذي يقام أيضاً في سويسرا وفي ميامي وفلوريدا بالولايات المتحدة؛ في هونغ كونغ في الفترة من 17 - 21 مارس المقبل.

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ويجذب المعرض الذي يعد ضمن الفعاليات البارزة في آسيا نحو 800 ألف زائر.

وقالت «إم سي إتش جروب» إن النسخة المقبلة من «آرت بازل» ستنظم في الفترة من 25 - 27 مارس 2021. ورأت كاتي دو تيلي، صاحبة المعرض الفني «تن تشانسري لين» الذي نظمته في هونغ كونغ على مدار الأعوام الـ19 الماضية، أنه يجب إلغاء «آرت بازل».

وقالت دو تليل: «قبل أسبوع، راودني الأمل، لكن لم يكن هناك بد من إلغاء المعرض. المخاوف جمة، وكثير من الأعمال التجارية ستعاني، ولكن سيكون هناك أمل في نهاية النفق. المعارض الفنية مرآة لما يجري في المجتمع. ليس هناك خيار آخر سوى العودة بشكل أقوى».

- «المعارض الفنية مرآة لما يجري في المجتمع».