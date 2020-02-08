الامارات | 100 ألف عنوان في المعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف عنوان في المعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، أمس، استقبال القراء والمثقفين والكتّاب من داخل المغرب وخارجه، مقدماً لهم أكثر من 100 ألف عنوان كتاب بمختلف اللغات.

وتحل موريتانيا «ضيف شرف» الدورة الـ26 من المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 700 ناشر من إفريقيا وآسيا والأميركتين.

وكانت الأميرة للا حسناء شقيقة العاهل المغربي محمد السادس قد دشنت المعرض رسمياً أول من أمس، برفقة وزير الثقافة والشباب والرياضة الحسن عبيابة، ومديرة المعرض لطيفة مفتقر.

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وقال عبيابة «حاولنا ألا يكون المعرض معرضاً للكتاب فقط وإنما معرض للثقافة المغربية وللتواصل والالتقاء الدبلوماسي الثقافي». وأضاف «عدد كبير من السفراء والوزراء حضروا افتتاح المعرض من مختلف القارات، يتحدثون عما يتميز به المغرب من تنوع وثراء ثقافي». وشمل اليوم الأول للبرنامج الثقافي ندوة بعنوان «العلاقات المغربية الموريتانية.. المشترك الحضاري والآفاق الواعدة»، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان «ومضات على التراث الشعبي المغربي»، ومحاضرة للشيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار.

وعلى مدى 10 أيام يزخر البرنامج الثقافي بالأمسيات الشعرية والندوات الفكرية والمحاورات وورش العمل، من أبرزها محاورة غداً مع الباحث الأكاديمي والروائي المغربي مبارك ربيع، وندوة في 13 الجاري بعنوان «راهن التفكير الفلسفي في المغرب» يديرها المفكر عبدالعزيز بومسهولي بمشاركة إدريس كثير وعادل حدجامي ومحمد طواع.

كما يشمل البرنامج توزيع جوائز ابن بطوطة لأدب الرحلة المقدمة من المركز العربي للأدب الجغرافي - ارتياد الآفاق، وكذلك تقديم جائزة سركون بولص للشعر وترجمته، وتسليم الجائزة الوطنية للقراءة. وتستمر أنشطة وفعاليات المعرض حتى 16 فبراير الجاري.