الامارات | أعمـــــاق

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتوي البحر على عناصر حيّة متباينة الأشكال والألوان لا تختلف عن البشر.. ولذلك جسّد البحر، بالنسبة للإنسان، صورة واضحة عن علاقته بالكون وتفاصيله المدهشة. وبما أن الكون يحتوي على الكثير من الغموض والأسرار، صار البحر أيضاً انعكاساً لهذا الغموض وتلك الأسرار.. الصورة من منطقة ميسول في إندونيسيا. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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