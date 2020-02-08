يحتاج مولود "الأسد" خلال شهر شباط إلى بعض التنازلات

مهنياً:تدخل شهر يتطلب بعض التنازل او قبول بعض التسويات فالظروف الفلكية صعبة بسبب معاكسة الشمس من الدلو وتحذرك من الفوضى والتسرع والحوادث ، الا انك تتجنب هذه المخاطر اذا اعتمدت الحرص والوقاية والتزمت الهدوء تشعر بالانكماش او الانقباض وتلفت الانظار الى سلبيات شخصيتك ، تميل الى التسلط وفرض الرأي وتتمرد احيانًا على الظروف . ، لن يفيدك التمرد على الاعراف والقوانين بل سيضر بمصالحك ، من العبث التصدي للمعاكسات والاحتجاجات بل حاول ان تنأى بنفسك من العواصف والجأ الى الهدوء والرصانة كي تعبر الفترة بسلام.



لا تقف في وجه الريح ، فالوقاية افضل حلّ، ولا تتكل على الحظوظ خاصة ان كوكب المريخ من الجدي يعاكسك ويهدد بعض علاقاتك واعمالك يحذرك ايضا من الجروح والكسور والحوادث

تجنب الاجواء الصاخبة ، لا تثر المواضيع الساخنة ولا تباشر بمشروع اذا لم تكن متمالك الاعصاب وقادرا على مواجهة الاخرين بهدوء تام.

قد تخسر علاقة مهنية او تعرض زواجك لتقلبات انت بغنى عنها

يتحدث الفلك عن انشغالات بأوراق وملفات قد تكون استشفائية او ارثية او قانونية ، لا تهمل وضعًا صحيًّا ولا تتحدى احدًا ، انت بحاجة الى الدعم والتكاتف وقد تضطر للتنازل عن فكرة العودة عن قرار ما اذا كان الامر يخفف الازمات ويهون امورك.

يتحسن الوضع نسبيا ابتداءً من تاريخ 19 وتلمس بعض التعاطف معك ، تهدأ اعصابك وتجد نفس قادرا على معالجة الامور بموضوعية اكبر ، تستريح وتتنفس الصعداء وربما يتغير سيناريو ما لصالحك. لا يوجد حل سحري لكن الهدوء والوعي الكامل والناضج يساعدانك على تخطي المرحلة. انه شهر حذر وشائك ولا يجوز التصرف باعتباطية واستهتار ، ابق عينيك مفتوحتين واتق المشاكل!

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عاطفيا: ان مواقع الكواكب تتحدث عن حركة عاطفية واهتمامات عائلية مناسبة للاحتفالات ولتنشيط الروابط وللتعبير عن المشاعر والعواطف والهواجس ، انه الشهر الافضل للخروج مع الحبيب وللنقاش والتفاهم بهدف تقريب وجهات النظر ، اما الاسبوع الاخير ونظرا لوجود الزهرة في برج الحوت ثم ينتقل بتاريخ 7 الى برج الحمل الناري الصديق الذي يحمي حياتك الشخصية من الثغرات ويكون له تاثير ايجابي على كل اوضاعك الشخصية ويزيد من سحرك ويلطف طباعك للعازب, قد تعرف لقاءات مشوقة وتطل على سهرات تعرفك الى عالم آخر جميل وتلبي الدعوات وتنسجم مع الاخرين وتلبي الدعواتوقد تلتق باشخاص جدد يثيرون اهتمامك.

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