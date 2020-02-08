تنتظر مولود "السرطان" خلال شهر شباط أمور سعيدة

مهنياً: ستسمح لك الظروف خلال هذا الشهر باظهار نواياك الحسنة والتراجع عن بعض الخطوات التي لم تلقى موافقة الجميع ، لا تخجل من الاعتذار اذا دعت الحاجة ولا تتسبب في خيبة امل او جفاء ، باستطاعتك درء المخاطر في معالجة الامور.انه شهر آمن ومستقر بعد عواصف الشهر الماضي تصفو الاجواء وتهدأ لتخرج من صدمتك ولتقيم وضعك ، ان وجود الشمس في برج الدلو حتى تاريخ 18 ليس من افضل المواقع لكنه بالتأكيد افضل من الشهر الفائت ،لكن بالرغم من الايجابيات سوف تشهد الحركة الفلكية بعض التناقضات مع انتقال كوكب المريخ مارس الى برج الجدي بتاريخ 16 لينضم الى زحل والمشتري في مواجهة برجك ، قد تجد نفسك وجها لوجه امام خصمك في موقف ملح ومحرج ربما يستدعي تلطيف الاجواء او التراجع عن قرار ما وذلك بهدف تقريب المسافة بين مختلف الاطراف .

لكن ابتداءً من تاريخ 19 مع وصول الشمس الى برج الحوت الصديق تستعيد حماستك وتفاؤلك تدريجيا ، يكون الاسبوع الاخير من الشهر ناشطا وفعالا على كل الاصعدة ، تهتم للدفاع عن مشروع ما وتفكر بالسفر وتخطط لرحلة ما. انها فترة استعادة موقع وعودة الى النشاطات الداعمة ، حضورك لافت وحيوتك تحرك مختلف المشاريع ، سارع الى تصحيح ما تريد تصحيحه ، فالظروف مؤاتية للتحرك بغض النظر عن عمرك. كُن جريئًا وصاحب مبادرة.



عاطفيا: وجود كوكب الحب في الاسبوع الاول من الشهر في برج الحوت الصيق يوفر لك وضعا جيدا ومناسبا لكافة انواع اللقاءات والمصالحات والحب فترى الحياة من منظار ايجابي وربما تفاجئ الحبيب بلفتة كهدية او خبر او قرار ، فترة مناسبة لرحلة رومانسية. لكن لا تقحم نفسك في ورطات قانونية لا سيّما اذا كان لديك خلاف مع الحبيب ، ابتداء من تاريخ 18 ومن الخطأ التسرّع في حسم الامور لا سيّما الحساسة منها ، ان ان انتقال الزهرة الى مواجهة برجك من الحمل سوف تدخلك في نقاشات مع الحبيب حول مسائل مالية تتعلق بمصاريف منزلية او ادارية او ربما استشفائية. لا تلقِ اللوم على الحبيب ولا تتهمه جزافًا.

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