تنتظر مولود "الجوزاء" خلال شهر شباط ضغوطات كبيرة

مهنياً: تفرح لغياب الضغوط ولانحسار موجة المعاكسات والعراقيل في هذا الشهر المهم جدا ، تخطط لسفر او للمشاركة في رحلة او ورشة عمل والتي ستفتح امامك مجالا جديدًا ، تستوعب كل الامور المستحدثة ولن يصعب عليك التكيف مع الاجانب والوجوه الغريبةفي هذا الشهر المهم جدا جدا بحيث يرافقك الحظ ويلمع نجمك فتسير الامور بطريقة افضل من الشهر الماضي لان كوكب المريخ سينتقل من مواجهة برجك من القوس بتاريخ 16 شباط فتشعر انك اكثر انطلاقا وتفاؤلا تتشجع على خوض تجربة جديدة او مجال اجتماعي جديد ، تكون واثقًا من نفسك ومستعدًّا لمناقشة مختلف المواضيع الثقافية وغيرها ، واذا كنت تفكر في العودة الى المقاعد الدراسية والجماعية فهذا هو الشهر الانسب ، واذا كنت تفكر في القيام برحلة ما فهذا الشهر ملائم ويشجع على ذلك . من جهة اخرى ، يتحدث كوكب الزهرة فينوس في برج الحمل الصديق طيلة الشهر عن ظروف اجتماعية جميلة وتسهيلات في عملك وانفتاح على مجتمعك ، سوف يسهل التفاهم معك وستفرح للمشاركة في اكثر من نشاط ، تناسبك تأثيرات الزهرة والشمس وتعزّز حضورك وشعبيتك ، تقدّم ولا تستسلم ان الاسابيع الثلاثة الاولى ستكون الاجمل والاكثر حظًا ، فترة رائعة للمصالحات وللعب دور بناء في حياتك ، كن اكثر جرأة ولاحق اهدافك دون تردد.

ابتداء من تاريخ 19 ومع وصول الشمس الى برج الحوت تتعرقل بعض المساعي او تصعب بعض اللقاءات ، تبدو قاسيًا في تعامل مع المستجدات تفتقر الى حس الفكاهة ويصعب عليك تقبل الملاحظات ، حاذر من التصرف العدائي ولا تتهور في اتخاذ قرار مصيري.

عاطفيا : واخير ترتاح من معاكسة كوكب الزهرة من الحوت الى الحمل بحيث يوفر لك ابتداء من تاريخ 7 طاقة ايجابية في العلاقات العائلية والعاطفية وانشغالات تروق لك وتدعم علاقتك الحالية ، تكون لك الكلمة الفصل ولكنك لا تميل الى التسلط حاليا بل الى الانفتاح والعطاء الامر الذي يقربك من الحبيب وينعش الروابط مجددا ، انها فترة جميلة تختتم بها العام بشكل ايجابي ومطمئن انه شهر مناسب لمشاركة الحبيب في نشاطاته ولتمضية الوقت سويًا ولتبادل الاحاديث على اختلاف وجهات نظرها ، للعازب, تكثر اللقاءات الجيدة التي تتم عبر علاقاتك المهنية والعائلية وقد تساعدك جاذبيتك على كسب بعض الشعبية باختصار ان الشهر مناسب لاتخاذ خطوات جريئة لا سيّمافي ما يتعلق بالارتباط الرسمي كخطوبة او زواج.

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