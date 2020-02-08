تنتظر مولود "الثور" خلال شهر شباط تحديات كبيرة



مهنياً: انه شهر التحديات والمسؤوليات الضاغطة والمتطلبات المهنية والعائلية خاصة في النصف الاول من الشهر وكذلك التطورات والاحداث المفاجئة ، لن تهدأ الايام وقد لا تجد فرصة للاستراحة فتتغيّب قسرًا عن هواياتك او اجتماعياتك وتسرع الوتيرة لعلك بذلك تعوض عن تأخير او تراجع ، تتحفظ عن بعض الملاحظات تجاهك لكن ليس امامك سوى الاجتهاد وغضّ النظر عما لا يعجبك ابتعد في بداية الشهر عن النزاعات والمشاكل قد يتعرض عملك لبعض التراجع اذا لم تاخذ الاحتياطات اللازمة فتكثر التحركات والاعباء اليومية وقد يضيق بك الوقت وتفقد السيطرة على مجرى الامور ، تحمل الفترة الممتدة حتى تاريخ 18 وضعًا صحيًا طارئا اذا كنت تعاني من اي عوارض سابقة وحان الوقت لتفكر جديًّا باعادة تقييم لوضعك ، قد تفكر بالانضمام الى ناٍد رياضي او استشارة اختصاصي تغذية مثلا ، انت تهتم لوزنك ولرشاقتك حاليا وحسنا تفعل فكما يقول المثل العقل السليم في الجسم السليم.

لحسن الحظ ان كوكب المريخ الذي يدخل برج الجدي الترابي الصديق بتاريخ 16 يدعم مشاريعك بشكل جيد ويعزز قدرتك على المواجهة وفرض النفس في كل المجالات مما لا شك فيه ان ثلاثة كواكب تساندك المشتري عطارد نبتون وزحل بالاضافة الى وصول الشمس الى برج الحوت في تاريخ 19 فتتبدل الاوضاع وتنقلب المعطيات لصالحك ويتغير الجو المشحون ويصبح لطيفا خفيفا فتحمل اليك الايام العشرة الاخيرة من الشهر اجواء ناجحة ورابحة يمكنك تحقيق النجاح عبر جهود مشتركة او خلال الاشتراك في اعمال جماعية

عاطفيا: يكون الاسبوع الاول الاكثر وعدا والذي يحمل معه مفاجآت واوضاعا عاطفية مشوقة لكن ستتبدل الامور مع انتقال الزهرة الى مواجهة برجك من الحمل فانت مضطر الى التصرف بليونة لحماية مكتسباتك والمحافظة على حسن سير الروابط اظهر المزيد من الود واللطف والاهتمام كي لا تتهم بالاهمال وعدم الاكتراث ، تظهر هذا الشهر متطلبات عائلية وشخصية مهمة تجعلك تشعر بالقلق او تدفعك للتصرف بعدائية او برودة فكن حذرًا ولا تعرّض استقرارك للتقلبات تجنّب مشاعر الغيرة ولا تلق اللوم على الحبيب بل تحمل المسؤولية الى جانبه ، تتحسن الظروف في النصف الثاني من الشهر بحيث سينمي كوكب الزهرة قدراتك الابداعية وسيعلن عن اوقات سعيدة تعيشها مع الحبي وتعود معظم الامور الى مجراها الطبيعي ، يسود جوّ من التفاهم والانسجام وتكون المناسبات داعمة لطي صفحة الخلافات ، فترة ايجابية ورومانسية تشجع على التعرف والارتباط

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