تتراكم المسؤوليات الكبيرة والمهمة على مولود "الحمل" خلال شهر شباط

مهنياً: بالرغم من وجود معاكسات ومضاعفات بسبب انتقال عطارد الى الجدي لينضم الى زحل والمشتري في مواجهة برجك ما يضطرك الى المعالجة الدقيقة الا ان الفلك سوف يتعاطف معك مع انتقال الزهرة يوم 7 الى برجك ويتحدث عن عرض ماليقد تحصل عليه من حبيب او هدية ثمينة او نجاح مهني بسبب دعم يأتيك من فريق متعاطف معك وقد تتاح لك فرص مهنية عبر علاقاتك الشخصية كما يجعل كوكب الزهرة كوكب الشهرة والحظ والمال الظروف هنيئة ومساعدة وداعمة عبر بعض المسؤولين وافراد العائلة حتى تاريخ 18 أي طيلة فترة وجود الشمس في برج الدلو، فتتلقى خبرا يسعدك ويتعلق بتقدم مهني او بربح مادي سوف تفرح لتعاطف الاهل وافراد العائلة معك وكذلك الزملاء او المسؤولين، الأمر الذي يعزز الثقة بنفسك ويشجعك على الانفتاح. ترتاح اكثر للمحيط الاجتماعي وتتفاعل مع اصحابك بشكل لافت، حان الوقت للتحرّك بفاعلية اذا كنت تنوي الترشح لمنصب معيّن، عزّز التحركات ولا تتراجع ضع نظاما جديدا لحياتك وذلك على مختلف المستويات.

يكون النصف الاول من الشهر مناسبا لتوسيع دائرة التحركات الاجتماعية والمهنية وتستفيد من تعاطف الزملاء وبعض المسؤولين، لذلك لا تكن خجولا ولا ترفض الدعوات. شارك في النشاطات وساهم في تحسين بعض الامور، اسمع صوتك وقدّم المساعدة حين تستطيع. ان وجود الشمس في برج الدلو سوف يجلب لك الدعم والحظ والربح من خلال مشاركتك وانفتاحك، كما يجب ان تعلم انه ابتداء من تاريخ 18 تدخل اعمالك في مرحلة ركود وتأخير وقد تتأخر لقاءاتك او تؤجل او تلغى كليا لذلك كن متنبهًا. انه شهر جيد فلا تتأخر عن التحرك، لكل فترة حسناتها، خصّص الفترة الثانية من الشهر للاستراحة ولمراجعة حساباتك وابتعد عن الصخب والضجيج وكن صبورًا.

عاطفيا: ان وجود الزهرة في برجك ابتداء من تاريخ 7 يتحدث عن بعض الانفراجات والتغيّرات العاطفية، ويزيد سحرا ويجمع المعجبين والمعجبات حولك هنالك جو مريح ومطمئن يساعدك على التفاهم مع حبيبك والتوصل الى نتائج ترضي الطرفين، يشجعك الفلك على التلاقي والتعارف اذا كانت حياتك فارغة عاطفيًا، لذلك اخرج لملاقاة الناس ولا تبق وحيدًا ان التاثيرات الفلكية الايجابية تشجعك على توسيع دائرة تحركاتك الاجتماعية، شارك في الدعوات والنشاطات ولا تكن خجولاً. للعازب قد تغازل اكثر من شخص وتتلذذ بايقاع الاخرين في شباكك وسوف تفرح لتعاطف الكثيرين معك ولكن بالرغم من لطافة الاجواء فهذا لا يعني انك سترتبط بشكل نهائي. تنسجم حاليا مع مواليد برج الجوزاء والعقرب.