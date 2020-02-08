محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – مادي غيث: تمارس الكثير من السيدات بعض العادات الخاطئة الخاصة بتجفيف الشعر، وتمشيطه، واستخدام بعض المنتجات الكيميائية، باعتقاد منهن أنها تعزز صحته، وتعطيه مظهرًا جماليًا، ولكنها تؤدي إلى إصابته بالتقصف، والتساقط. وللتعرف على هذه العادات اضغط هنا.

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كانت هذه تفاصيل خبر تهدد شعرك بالتلف والتساقط.. 5 عادات يومية احذريها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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