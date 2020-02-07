حقيقة صور زفاف صافينار ومصطفى شعبان.. الراقصة توجه الشكر للمهنئين

صورة من حفل زفاف تجمع بين الفنان مصطفى شعبان، والراقصة الأرمنية صافينار، ظهر من خلالها ببدلة عُرس يُمسك بالأخيرة، التي أطلت بفستان زفاف أبيض مع تاج لامع، أصبحت متداولة بشكل كبير على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل كثيرون عن كواليس الصورة، وحقيقتها.

الراقصة تثير الجدل بردودها على الصور

3 صور جمعت بين الثنائي، تبين أن صافينار، هي من قامت بنشرهم عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، منذ عِدة أيام، حيث أرفقتهما بتعليق "مصطفى وصافينار" مع بعض القلوب، الأمر الذي أثار الجدل حول الصور، خاصة أن الراقصة باتت ترد على التهنئات والمُباركات بالشكر، مما دفع البعض للتساؤل حول حقيقة الأمر.

Advertisements

حقيقة صور الزفاف

وبالبحث عن صور الزفاف تبين أنها من أحد المشاهد التي جمعت بين الثنائي، خلال مشاركتهما في مسلسل "أبو البنات" الذي عُرض في 2016، إلا أن الراقصة قررت نشرها اليوم، عقب 4 سنوات، وباتت ترد على المُباركات دون نفي الأمر، أو الإشارة إلى أنها من مشهد تمثيلي، مما أثار الجدل حولها.