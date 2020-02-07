آمنة نصير: "أمينة ماتت.. والستات مبقوش يخافوا من سي السيد"

دعت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، وأستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، النوادي الاجتماعية والرياضية، إلى تخصيص 3 ساعات من يوم الخميس أو الجمعة، تستدعي فيها أهل الاختصاص لتأهيل الشباب والشابات للزواج.

وأضافت "نصير"، خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر"، أن عقلية الفتيات تغيرت عما كانت عليه منذ سنوات بعيدة: "الست أمينة ماتت، مبقتش تخشى سي السيد، وترتعد منه خوفًا".

Advertisements

وتابعت: "الشاب يجب أن يعرف سيكولوجية الفتاة في هذا العصر، لأنها أصبح لديها نوع من التمرد، وللأسف الشباب اليوم ما زال يعيش هاجس سي السيد، ويجب أن نركز على هذه القضايا في عصرنا هذا".

آمنة نصير: الخلع فك رقبة وطوق نجاة للمرأة

وحول مقولة "القانون في صالح المرأة"، قالت "نصير"، إنه لا يجب التعامل مع الأمر من منطلق الصراع: "المرأة ملهاش إلا الزواج لكن الرجل عنده مثنى وثلاث ورباع، ولو معبجتهوش واحدة ممكن يقولها مع السلامة، ولو أوجد الرجل المودة والسكن والرحمة لن تتمرد امرأة".

وأضافت أن الأسر المصرية لا يجب أن تبنى على الإذعان والقهر، متابعةً: "أعتبر أن الخلع طوق نجاة وفك رقبة، ومش عاوزة امرأة مقهورة، وفي الآخر هي هتخرج بلوشي!".