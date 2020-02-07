6 عادات خاطئة تسبب الإصابة بالقلق والتوتر.. كيف تتخلص منها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- كريم حسن يتبع البعض عادات خاطئة خاصة بنمط الحياة الاجتماعية، أو النظام الغذائي فتتسبب في التعرض لنوبات من القلق والتوتر بشكل دائم، وربما الإصابة بالاكتئاب. وللتعرف على تلك العادات الخاطئة وطرق التخلص منها اضغط هنا.

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