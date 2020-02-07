قلة النوم تهددك بـ8 مشكلات صحية أبرزها زيادة الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هدى عبد الناصر:

اضطرابات النوم تعد من المشكلات التي تهدد الكثير نتيجة لعدة عوامل، أبرزها الإرهاق الدائم، والإجهاد الذي يتعرض له البعض خلال ساعات اليوم، فضلا عن نمط الحياة الخالي من السلوكيات الصحية.

وتظهر عدم القدرة على النوم على شكل أعراض مختلفة يعاني منها الكثير بشكل واضح، وللتعرف على تلك الأعراض اضغط هنا.