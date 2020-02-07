"بأسعار خيالية".. إطلالات لا تنسى للنجمات في حفلات الأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ92، الذي ينتظرها كثيرون حول العالم. لا يقتصر حفل الأوسكار على الجوائز والأفلام المشاركة فحسب، بل يشهد منافسة قوية بين النجمات على لقب أجمل إطلالة.

يستعرض لكم "الخليج 365"، إطلالات لا تنسي للنجمات خلال حفلات توزيع الأوسكار في السنوات الماضية.

- إطلالة ليدي جاجا في حفل الأوسكار 2019

تألقت النجمة العالمية ليدي جاجا، بفستان، باللون الأسود، بقصة الأميرات، من توقيع مصمم الأزياء ألكسندر ماكوين، مستوحى من حقبة الأربعينيات، وجاء التصميم بقصة ضيقة من منطقة الصدر، ومنسدل من أسفل الخصر، على هيئة تنورة واسعة، مع قفازين من اللاتكس الأسود.

وتميز التصميم بالبروز الخارجى من الجانبين، عند منطقة الخصر، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع من الأمام، الذي أظهر لون شعرها الأشقر البلاتيني.

وخطفت الأنظار بقلادة ماسية ضخمة، باللون الأصفر، يبلغ وزنها 128.54 قيراط من تيفانى، وتبلغ ثمنها 30 مليون دولار.

-سلمى حايك صاحبة أغلى إطلالة في 2017:

ظهرت النجمة سلمى حايك في حفل توزيع الأوسكار لعام 2018، بفستان من دار أزياء gucci، ولكن اختيار سلمى حايك لم يكن موفقًا، إذ اعتمدت سلمى فستانًا باييت، باللون الأورجواني الفاتح، بقصة متعدد الطبقات بصيحات الكشاكش.

واعتمدت موجوهرات ماسية بلغ تكلفتها 4 مليون دولار ما يعادل 72مليون جنيه مصري، مع ذلك لم تكن اختيارها للموجوهرات موفق لعدم ملائمتها مع تصميم الفستان.

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- جينيفر لوبيز في حفل الأوسكار 2019:

ظهرت جينيفر بفستان طويل، باللون الفضي المعدني، من دار الأزياء العالمية توم فورد، بأكمام طويلة، وخط رقبة عريض ومرفوع، مزين بالكامل بقطع من المرايا العاكسة، تشبه حبات الزجاج، ونسقت معه كلاتش باللون الذهبي الغامق.

واعتمدت على تصفيفة الشعر البسيطة والانسيابية التي جاءت مناسبة مع تصميم الفستان، واختارت ستايل مكياج العيون السموكي باللون البني الغامق، مع وضع أحمر شفاه باللون الوردي الفاتح. وتزينت لوبيز بخاتم، وقرط أذن ألماس باللون الأبيض يناسب إطلالتها الجريئة.

- نيكول كيدمان خلال حفل الأوسكار 2008:

ظهرت النجمة الأسترالية نيكول كيدمان قبل 12 عاما في حفل الأوسكار، بإطلالة كلاسيكية أنيقة، إذ ارتدت فستانًا طويلًا من المخمل، باللون الأسود، واعتمدت عقد ماسي مصنوع خصيصاً لها من دار لورين سكوت، عيار 1399 قيراطا، وبلغ قيمة العقد 7 مليون دولارا

- جوينيث بالترو بإطلالة ملكية فى 2013:

اعتمدت النجمة جوينيث بالترو إطلالة أيقونيّة في حفل توزيع جوائز الأوسكار للعام 2013، إذ ارتدت فستانًا طويلً، باللون الأبيض، مع كاب طويل من دار Tom Ford ونسقت إطلالتها مع مجوهرات ماسية.

وتميز الإطلالة بالرقي والبساطة وخاصة مع اعتماد تصفيفه الشعر المرفوع مع ماكياجًا بدرجات النيود الناعم.

- أنجلينا جولي خطفت الأنظار فى 2012

أما في 2012 ظهرت أنجلينا جولي بإطلالة خطفت أنظار الجميع، إذ ارتدت فستانًا باللون الأسود، من المخمل، بتوقيع دار "فيرزاتشي"، وتميز التصميم بقتحة ساق طويلة.

واختارت تصفيفه الشهر الويفي المنسدل على الجانبين، مع ماكياجًا بدرجات البرتقالي الناعم.