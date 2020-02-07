هربا من دفع نفقة لطليقته.. رجل أعمال يحرق مليون دولار ويدخل السجن

حرق أمواله كان أهون عليه من أن تحصل عليها طليقته، حيث رفض دفع النفقة لها وابنه، حيث قرر رجل الأعمال الكندي بروس ماكونفيل، حرق مليون دولار كنديا.

أمام محكمة أوتاوا الكندية، اعترف "ماكونفيل" صاحب الـ55 عامًا، بما فعله، وحكم عليه بالسجن 30 يومًا، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، والتي ذكرت أنه أجرى ذلك على مرتين منفصلتين، ففي البداية سحب حوالي 743 ألف دولار، أما المرة الثانية فحصل على 296 ألف دولار.

وحكم على "ماكونفيل" بالسجن 30 يومًا، لمخالفته حكم المحكمة، التي أمرته بعدم بيع ممتلكاته، وأيضًا أصبح يدفع ألفي دولار يوميًا نفقة لطليقته مقابل كل يوم لا يكشف فيه عن أعماله للمحكمة.