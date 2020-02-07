"ولا بيفرق معانا الهري".. زوجة لاعب الزمالك ترد على جمهور الترجي التونسي

"لولادي هذي الغنيمة تعنا في شهر".. جملة أرفقتها صفحة منسوبة لنادي الترجي التونسي، مع صورة دنيا الحلو، زوجة لاعب نادي الزمالك، محمد عنتر، خلال تواجدها بمدرجات الفريق في آخر مشاركاته بدوري أبطال أفريقيا 2015، في إشارة منهم للمباريات المقبلة، الني تجمع بين الفريقين، في بطولتي دوري الأبطال، والسوبر الأفريقي.

الصورة جرى تداولها بشكل كبير عبر منصات "سوشيال ميديا"، حيث عبر مُشجعو قطبي الكرة المصرية عن غضبهم من نشر صورة لزوجة لاعب، ووصفها بـ"الغنيمة".

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وردت "دنيا" على صورتها المنتشرة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنسنجرام"، حيث أعادت نشر الصورة، مُعلقة: "مالهم الترجي دول.. طيب إحنا الزملكاوية ولا بيفرق معانا".

مباريات الزمالك والترجي

وسيلتقي الفريقان في السوبر الأفريقي، 14 فبراير الجاري، في قطر، ويلتقيان مرتين أخريين في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب أحد يومي 28 أو 29 من الشهر الجاري، على أن تقام مباراة الإياب أحد يومي 6 أو 7 مارس المقبل.