فساتين ديانا كرزون لخصر أكثر نحافة

حلم كل امرأة أن تكون الأجمل في سهراتها ومناسباتها، وأن تبدو باطلالة استثنائية باختيار فساتين مميزة ومتألقة .. النجمة ديانا كرزون ظهرت بمجموعة مميزة من الفساتين الأنيقة، استوحي منها اطلالة فريدة من نوعها.

ظهرت النجمة ديانا كرزون مؤخرًا باطلالات عدة مميزة تناسب السهرات، أبرزها فستان بني بحزام بتصميم منفوش وأكمام عريضة من الخرز، وظهرت بفستان برتقالي تزينه فصوص لامعة، وتزينت بفستان ذهبي تكسوه اللمعة ويزينه حزام وأكمام طويلة تزينها الخيوط، جاء بتصميم الحورية من الأسفل، واختارت فستانًا أخضر من المخمل، تزينه نقشات سوداء وبأكمام طويلة وتصميم مكشوف الأكتاف.

وارتدت فساتين سوداء عدة، منها فستان أسود منفوش بلمعة، جاء بتصميم مكشوف الكتفين وحزام من الخصر وأكمام شفافة، وفستان أسود بكمّ واحد شفاف، وحزام من الخصر، بتصميم واسع من الأسفل فيه تطريزات فضية لامعة، كما ظهرت بفستان أسود بنقشات بيضاء ووشاح ملون كجناح فراشة، وتزينت بفساتين حمراء عدة، أبرزها فستان أحمر مكشوف من منطقة الصدر بنقشات عدة سوداء، وبقصة مميزة، كما ارتدت فستانًا عنابيّ اللون بحزام من الخصر بتصميم واسع وناعم.

ولظهور مليء بالأنوثة، أطلت بفستان مكشوف الكتفين باللون الزهري الفاتح، ومن الأسفل زُيّن بقماش شفاف أبيض، به تطريزات على الكتف الأيمن، ومن الخصر، باللونين الأبيض والذهبي، واختارت فستانًا زهريًّا عاريَ الأكمام بتصميم منفوش تزينه الزهور الملونة بتدرجات اللون الأصفر والبرتقالي والفوشيا، وتألقت بفستان أبيض بتصميم شفاف من الأعلى، ولمعة فضية، ومن الأسفل به قماش أبيض منفوش وناعم، كما ظهرت بفستان أزرق ضيّق بتصميم الحورية وقصة أكمام مميزة.

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