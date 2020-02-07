أجمل عطور الياسمين لتغلفي بشرتك بالرومانسية الغامضة

عطور الياسمين تعكس إحساساً بالرومانسية والغموض، فضلا عن أن رائحة الياسمين تساعد المرء في السيطرة على أحاسيسه ومشاعره. إذ معروف أن زهرة الياسمين تتمتع بالعديد من المزايا والفوائد الطبية، فعلى سبيل المثال، تتمتع الياسمين بخصائص مهدئة فتعمل على تخفيف نسبة التوتر والتعب، فضلا عن أنها تلطّف الآلام الناتجة عن الدورة الشهرية وأعراض انقطاع الطمث أيضا.

كذلك تتوافر زهرة الياسمين في العديد من القوارير وتدخل في صناعة أجمل العطور العالمية الرجالية والنسائية على حد سواء.

في هذا التقرير، نعرض عدداً من أجمل عطور الياسمين النسائية.

المجموعة الأولى:

عطر Jasmin Rouge من Tom Ford : تشتهر دار "توم فورد" العريقة بقوارير العطر التي تتمتع بشذى مميز وعميق. هذا العطر، كسائر عطور دار توم فورد فريد، خصوصاً انه يقدم عبق الياسمين بشكل سباق. إذ أن توليفة العطر تحتوي على مزيج مميز من المسك والتوابل وخلاصة أوراق الياسمين، مما يتيح استخدام هذا العطر في الليل والنهار.

عطر acqua di parma Gelsomino Nobile: صدر في العام 2011، يستهل العطر نغماته بالمسك والاخشاب والمندرين والفلفل الوردي ثم يكشف القلب عن الياسمين وزهر البرتقال فيما ترسو القاعدة على خشب الارز والمسك. باختصار عطر فاخر يحاكي شخصية السيدة التي تبحث عن عبير يعكس شخصيتها التي تجمع بين الصلابة والرومنسية.

عطر Fan Di Fendi: صدر في العام 2012، عطر مفعم بالجاذبية إلى أبعد حدود. يلائم الليل والأمسيات الخاصة، فهذه القارورة تجمع بشكل فريد بين الحمضيات منها البرغاموت والحامض الإيطالي وزهر الياسمين والجلود والفانيلا

المجموعة الثانية:

عطر Virtues 7 Jasmine of India: عطر ينقل المرأة إلى أجواء الهند المفعمة بالغموض الجميل. يحتوي هذا العطر على مجموعة رائعة من النغمات الحارة الممزوجة بالحمضيات والأزهار. يستهل العطر رحلته بالبرتقال والبرغموت يليه الياسمين، زهر البرتقال، الهيل والزنجبيل ثم نجيل الهند، المر، اللبان، خشب الأرز والباتشولي.

عطر jo malone white jasmine and mint : يستحضر هذا العطر أجواء الحدائق المنعشة ذات صباح نديّ. يجمع عطر جو مالون بين الحمضيات والأزهار وزهر البرتقال وأوراق النعناع.

عطر Michael Kors Glam Jasmine: يعود إصداره في عام 2013, عطر رقيق يلائم أجواء النهار يحتوي على مزيج رائع من الأزهار البيضاء، الياسمين، أوراق القرفه الصينية، خشب الصندل. يشكل خياراً ملائما ً لأجواء العمل كما العطلات الصيفية.

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