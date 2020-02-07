احذري.. 7 أطعمة تنفجر عند تسخينها في الميكروويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تستخدم كثير من السيدات الميكروويف في تسخين بعض الأطعمة، ورغم الفوائد الكثيرة إلا أن هناك أنواعًا معينة من الطعام تنفجر عند تسخينها بداخله، ما يجعل هذه الأطعمة تتحول إلى مواد ضارة بالصحة.

لذلك نقدم لكم قائمة الأطعمة التي يجب عدم تسخينها في الميكروويف، وفقا لما ذكر موقع "insider".

- اللحوم المجمدة

عند تسخين اللحوم المصنعة التي تحتوي على كميات كبيرة من المواد الحافظة يؤدي إشعاع الميكروويف إلى حدوث عملية أكسدة الكوليسترول، ما تؤثر على ارتفاع نسبة الكوليسترول الذي ينتج عنه أمراض القلب والشرايين.

- المأكولات البحرية

يجب طهي المأكولات البحرية جيدًا، ولا يفضل تسخينه داخل الميكروويف؛ لأن الأشعة القوية للميكروويف ما تؤدي احتراقه وإلى وجود كمية كبيرة من البخار، وبالتالي تفقد قيمتها الغذائية تمامًا.

- الأطعمة التي تحتوي على ورق الألومنيوم

من أكثر الأطعمة القابلة للاشتعال في الميكروويف، حيث من الخطأ استخدام ورق الألمنيوم لتسخين الطعام داخل الميكروويف، لأنه ينصهر ويعمل على تطاير الشرار واحتراقه، كما أنه له أضرارا صحية كبيرة لأنه يتسبب في تسرب مواد كيمائية خطيرة للأطعمة.

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- البيتزا

تسخين البيتزا داخل الميكروويف يفقدها هشاشتها وتركيبتها، ويعمل على احتجاز البخار داخل البيتزا، ما يؤدي إلى انفجارها.

- البيض

ارتفاع درجة حرارة الميكروويف قد يتسبب في انفجار البيض بقوة، كما أن مذاق البيض المطهي داخل الميكروويف يبدو سيئًا، ويؤدي إلى تكوين مواد سامة تضر بصحة الجهاز الهضمي، وتصيبه بمشاكل صحية.

- الخضروات الورقية

عند إعادة تسخينها في الميكروويف تفرز مادة النترات، التي تتحول إلى "النيتروزامين" الذي قد يسبب الإصابة بالسرطان، لذلك ينصح بعدم تسخين الخضروات الطازجة، لأن تفقد العناصر الغذائية الموجودة بها، وبالتالي لا يحصل الجسم على أي فائدة.

- الأرز

يمكن أن يؤدي أرز الميكروويف في بعض الأحيان إلى التسمم الغذائي، وبسبب الأشعة القوية للميكروويف تؤدي إلى احتراقه واحتجاز البخار به، ما قد يؤدي إلى انفجاره، وأيضا بمجرد خروجه من الميكروويف ويترك في درجة حرارة الغرفة يكثر من فرصة نمو الجراثيم به.