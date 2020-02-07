"بكرة المدرسة".. 9 نصائح ضرورية للأهل: لا تغفلوها لسلامة أبنائكم (محدث)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تبدأ غدا أول أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني في بعض المدارس، بعد إجازة الفصل الدراسي الأول، وبعد غدٍ في البعض الآخر.

وقبل بداية الترم الثاني بساعات يقدم "الخليج 365" 15 نصيحة مهمة للحفاظ على سلامة الطفل، وفقًا لتصريحات المتخصصين في مجالات الطب والشؤون الأسرية والتربوية:

1- اللانش بوكس: تجنب أنواع بلاستيكية معينة من "اللانش بوكس" المنتشرة في الأسواق لأنها قد تضر بصحة الأطفال بمجرد تفاعلها مع الأطعمة، خاصة الساخنة.

وحذر رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، من شراء لانش بوكس أو زجاجة أو علبة للثلاجة دون التأكد من وجود رقم 5 محفورًا على العبوة من الأسفل وعبارة BPA free، وتجنب وضعها في الفريزر.

2- الزمزمية: في الأسواق الشعبية تنتشر كميات كبيرة من الأدوات المدرسية مجهولة المصدر والتي تباع بأسعار رخيصة خاصة "الزمزمية"، مصنوعة من مواد معاد تدويرها من مخلفات القمامة ومعالجتها بمواد كيمائية سامة وضارة بالصحة وتنبعث منها رائحة كريهة.

وأوضح "مندور" أن الزمزميات البلاستيكية المكتوب عليها رقم ثلاثة غير أمنة بالمرة، ويفضل شراء الزمزميات التي بها رقم 5 أو حرف الـV باللاتيني، وذلك طبقاً للمعاير الدولية.

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3- الحقائب المدرسية: الدكتور أسامة مندور أخصائي التغذية العلاجية قال خلال استضافته ببرنامج "السفيرة عزيزة" على قناة DMC، إنه بسبب غلو الأسعار يلجأ بعض الأهالي لشراء شنطة المدرسة على سبيل المثال من مكان غير مُعتمد أو مجهول المصدر، وعادة ما تكون تلك الحقائب مصنوعة من مادة الـ Polyvinyl chloride، وهو مادة توضع على البلاستك كي يكون مرنًا، موضحًا أن هذه المادة عن ملامستها تصيب الطفل بالحساسية أو التهاب في الغدد الصماء، وقد يصل الأمر إلى الاصابة بالسكري.

4- إذا شعرت أن طفلك لا يمتلك مهارات كافية للمشي إلى المدرسة، فإما أن تمشي معه حتى تكون واثقاً بقدرته على المشي لوحده، أو تتخذ ترتيبات بديلة لنقله من وإلى المدرسة.

5- تأكد من تعليم طفلك كل التدابير الوقائية خلال المشي من وإلى المدرسة، ليصل بأمان في حال ذهب لوحده.

6- تأكد من اختيار أكثر طريق أماناً لطفلك مع أقل عدد من التقاطعات ونقاط العبور.

7- الحديث المنزلي: ينبغي إجراء محادثة في المنزل بخصوص السنة الفصل الدراسي الجديد، وكتابة قائمة بالأمور التي يحتاجها الطفل، ومن المهم أن يتشارك الأهل والطفل في اتخاذ القرارات بخصوص الأمور التي يتوجب القيام بها، ومتى ينبغي القيام بها.

8- قائمة الأطعمة: ينبغي إعداد قائمة بالأطعمة التي يفضلها الطفل إذا كانت المدرسة لا توفر وجبة للأطفال.

9- تشخيص معين، ينبغي النظر فيما إذا كان عليكم إبلاغ المدرسة عن مرض معين مصاب به الطفل أو عن أي تغيير يذكر عليه إذا كان مريضا في السابق.