"يابت إنتي مراتي" و"عمري ما هسيبك".. أشهر كذبة عند الرجالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

"أشهر كذبة عند الرجالة"، هاشتاج تصدر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال الساعات الماضية، وشارك فيه الآلاف من الشباب والفتيات.

تباينت آراء المشاركين في الهاشتاج، ما بين تعليقات ساخرة كوميدية وتجارب شخصية، حيث قال "أفوكاتو 45k": "يابت أنا بحبك ومقدرش استغنى عنك.. يابت انتي مراتي"، وعلّقت "سوما": "مقدرش أعيش من غيرك، وطلع متجوز ومبسوط".

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أما "طارق البدوي" يقول: "مش عارف أجبهالكوا إزاي بس هي أكبر كدبة. ثقي فيا إنتي مالية عنيا، ومش ببص على بنات غيرك"، أما حساب "بتاع جغرافيا" يعلّق: "أنا عمري ما هسيبك تروحي لحد غيري".

وتشارك "سارة موسى" بـ: "عندما أتزوجك لن أدعك تمشين على الأرض سوف أحملك خوفا أن تتعبي. عنتر بن كداب"، أما حساب "no name" يعلّق: "هما كتير قوي مثلا زي أنا بحيك ومقدرش أعيش من غيرك أو عمري ما هسيبك".

آخرون شاركوا بكوميكسات من الأفلام، ومنهم "أمل حمدي" بكوميك للفنان شكوكو، معلقة "أنا بحبك ومقدرش استغني عنك.. أخرااااااابي"، أما "عاصم الاستريلني" قال"إيه ده هو إحنا بنكدب كدبه واحدة بس كتير"، بصورة من فيلم فول الصين العظيم. وشاركت "نرمين الشامي" بصورة من مسلسل من غير ميعاد، معلقة "مرتاح جدا وأنا بتكلم معاكي كأني أعرفك من زمان".