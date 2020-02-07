فوائد قشر القهوة للبشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 فبراير 2020 07:41 مساءً - قشر القهوة من المواد الغذائية التي تحتوي على فوائد عالية للبشرة، لهذا لها العديد من الاستخدامات التي تفيد الجلد، فهي تحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة ومضادات للبكتيريا والميكروبات التي تحافظ على جمال البشرة، بالإضافة إلى الفيتامينات المغذية، وتعزيز إنتاج الكولاجين بالجسم، ولهذا إليك ماسكات طبيعية للاستفادة من قشر القهوة للبشرة.



ماسك قشر القهوة لتنظيف الوجه

ماسك قشر القهوة لتنظيف الوجه



- ملعقة كبيرة من قشر القهوة

- 3 ملاعق كبيرة من الحليب

- ملعقة صغيرة من زيت زيتون

- ملعقة صغيرة من ماء ورد



تحضير الماسك

- اخلطي قشر القهوة مع زيت الزيتون وماء الورد والحليب.

- وزعي الخليط على بشرتك وافركيها بلطف، واتركيه لمدة 3 دقائق.

- اشطفي وجهك بعدها بالماء الفاتر، ويمكنك وضع مسحة قطنية من ماء الورد مرة أخرى على بشرتك لغلق المسام.

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ماسك قشر القهوة لانتفاخ العينين

ماسك قشر القهوة لانتفاخ العينين



المكونات:

- ملعقة صغيرة من قشر القهوة المطحونة

- 3 قطرات زيت لوز حلو



طريقة تحضير الماسك:

اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعي الخليط على منطقة تحت العينين.

اتركي الماسك لمدة 5 دقائق، ثم اشطفي هذه المنطقة بالماء الفاتر.

كرري الماسك مرتين أسبوعياً للتخلص من أي انتفاخات تحت العينين.

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ماسك قشر القهوة لتنظيف الجسم



- 2 ملعقة كبيرة من قشر القهوة

- 10 قطرات زيت لوز حلو

- 3 قطرات من سائل الفانيليا



طريقة عمل الخليط:

امزجي زيت اللوز الحلو مع قشر القهوة والفانيليا.

ضعي الخليط على بشرة جسمكِ مع الفرك بلطف، واتركيه لمدة ربع ساعة.

اشطفي الجسم بعدها بالماء الفاتر.

كرري الماسك مرة إلى مرتين أسبوعياً لتنظيف بشرتك أولاً بأول.

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