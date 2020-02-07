تسريحات كيرلي ناعمه بأسلوب النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 فبراير 2020 07:41 مساءً - إن كنت من محبات تسريحات الكيرلي الناعمة، بإمكانك التألق بمجموعة من أجمل الخيارات العصرية التي تمنحك إطلالة عصرية وجذابة جداً. وقد جمعنا لك عدداً من تسريحات الكيرلي الناعمة التي استوحيناها من النجمات، لتختاري من بينها ما يعجبك.



تسريحة الكيرلي المنسدل

تسريحة الكيرلي المنسدل



إنها تسريحة ناعمة جداً ملائمة للشعر الطويل وللشعر المتوسط الطول، وهي ملائمة جداً للإطلالات اليومية، حيث تمنح المرأة إطلالة أنيقة وغير معقدة. بإمكانك اعتمادها على طريقة ميغان ماركل المعروفة بإطلالتها الناعمة والبسيطة. ولمظهر طبيعي جذاب، اعتمديها مع الغرة المسحوبة وراء الأذن من جهة، والمنسدلة على الجانب الآخر من الوجه.



تسريحة أمواج الشاطئ

تسريحة أمواج الشاطئ



تتميز تسريحة أمواج الشاطئ بالبساطة والأناقة، فالشعر المموج بطريقة ناعمة يضفي على إطلالة المرأة لمسة من المرح والمظهر الطبيعي الجذاب، لا سيما إن كنت تمتلكين شعراً طويلاً كالنجمة بليك ليفلي. اعتمديها مع الغرة الجانبية لإطلالة مريحة وعملية.

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تسريحة الكيرلي المصقولة مع الغرة القصيرة

تسريحة الكيرلي المصقولة مع الغرة القصيرة



أنها تسريحة أنيقة وعصرية، تمنح المرأة مظهراً عصرياً متألقاً، إضافة الى أنها تمنح الشعر حجماً إضافياً، فتجعله يبدو أكثر كثافة. اعتمديها مع الغرة الكيرلي القصيرة التي تغطي الجبين، وذلك على طريقة النجمة كيري واشنطن.



تسريحة الكيرلي بأسلوب ذيل الحصان

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تسريحة الكيرلي بأسلوب ذيل الحصان



إذا كنت تمتلكين شعراً قصيراً وكثيفاً، وكيرلي بشكل طبيعي، فإن تسريحة الكيرلي بأسلوب ذيل الحصان هي من أفضل الخيارات بالنسبة إليك، حيث تمنحك إطلالة مريحة جداً من دون جهد، وبالإمكان اعتمادها في كل الأوقات. اعتمديها مع الغرة المشدودة الى الخلف بأسلوب النجمة Issa Rae.

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تسريحة الكيرلي المبللة

تسريحة الكيرلي المبللة



إنها تسريحة أنيقة ملائمة للمناسبات والسهرات، وهي ترتكز على خصلات الشعر الكيرلي المبللة مع الغرة المصقولة والمسحوبة الى خلف، وذلك بأسلوب النجمة تريسي إليس روس، فلا تترددي في تجربتها، فهي تسريحة تجمع البساطة الأناقة في الوقت نفسه.



تسريحة الكيرلي نصف المرفوعة