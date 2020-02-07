الكلف .. أسبابه وطريقة علاجه

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 فبراير 2020 07:41 مساءً - الكلف هو مشكلة جلدية تصيب الرجال والنساء على حدّ سواء، وفي مختلف الأعمار، وتظهر على شكل بقع بنية اللون، تتوزع على الوجه، وفي أماكن أخرى من الجسم.

تعاني السيدات أكثر من الرجال من هذه المشكلة خاصة خلال فترة الحمل نتيجة التغيّرات الهرمونية، وغيرها من العوامل كالتعرّض المستمرّ إلى أشعة الشمس والذي يُعتبر أحد أخطر العوامل المسبّبة للتصبّغات الجلدية. بالإضافة إلى عوامل أخرى وراثية.

في ما يأتي بعض الوصفات الطبيعية التي تساعدك في التخلّص من مشكلة الكلف.

قناع البيض والجزر

قناع البيض والجزر



المكوّنات:

حبة جزر واحدة

بيضتان



طريقة التحضير:

ابرشي الجزر بعد تقشيرها وضعيها في الخلاط الكهربائي

أضيفي إليها البيضتان ودعي الخلاط يعمل حتى تحصلي على مزيج على شكل عجينة

ضعي العجينة على وجه نظيف واتركيه منقوعاً لمدة ساعة

اغسلي وجهك بالماء الفاتر والصابون البلدي

كرّري العملية مرّتين في الأسبوع للحصول على نتيجة إيجابية

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قناع الكركم والحليب

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قناع الكركم والحليب



المكوّنات:

ملعقة كبيرة من الكركم المطحون

نصف فنجان من الحليب

ملعقة كبيرة من الدقيق



طريقة التحضير:

في وعاء نظيف، ضعي المكوّنات وامزجيها جيداً حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

اغسلي وجهك جيداً للتأكد من نظافته ووزّعي العجينة على كامل الوجه بالتساوي ولكن تجنبي منطقة محيط العينين.

اتركي العجينة على وجهك لمدة ساعة كاملة قبل غسله بالماء الفاتر والصابون البلدي.

كرّري العملية مرة إلى ثلاث مرات في الأسبوع حسب حاجة البشرة.

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قناع الكركم والليمون

قناع الكركم والليمون



المكوّنات:

ملعقتان من مسحوق الكركم

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من الماء



طريقة التحضير:

اخلطي الماء والليمون للتخفيف من حموضته.

أضيفي كميّة الكركم وحرّكي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على عجينة لزجة.

ضعي العجينة على أماكن البقع الداكنة على الجلد.

اتركي العجينة حتى تنشف ثم اغسلي الوجه بالماء الفاتر فقط.

كرّري العملية ثلاث مرات في الأسبوع وستلاحظين أن البقع بدأت تختفي تدريجياً.

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