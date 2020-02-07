أجمل موديلات الأظافر للاحتفال بيوم الحب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 فبراير 2020 07:41 مساءً - لا تكتمل إطلالة يوم الحب من دون أظافر جذابة مزينة بأجمل رسومات الأظافر وألوان المناكير، التي ترمز الى هذه المناسبة الرومانسية. ولهذه المناسبة، اخترنا لك مجموعة مميزة من موديلات الأظافر العصرية التي ستمنحك مظهراً عصرياً يلفت الأنظار إليك.



الأحمر اللامع مع الوردي المات

الأحمر اللامع مع الوردي المات



تشكل موديلات الأظافر التي تمزج بين المناكير المات واللامع في الوقت نفسه، خياراً رائعاً لمختلف المناسبات، بما فيها يوم الحب، لذلك لا تترددي هذا العام في اعتماد المناكير الأحمر اللامع والمناكير الوردي المات. وزيني الأظافر التي طبقت عليها المناكير الوردي المات بقلب أحمر صغير.

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الأظافر الوردية المزينة بالقبل

الأظافر الوردية المزينة بالقبل



استبدلي المناكير الأحمر في يوم الحب لهذا العام، واستعيضي عنه بالمناكير الوردي الجذاب الذي يتناغم مع ألوان البشرة كافة. ولإضفاء لمسة مميزة على أظافرك، زينيها بالقبل باللونين الزهري والأبيض، وضعي طبقة من المناكير الشفاف اللامع.



نقشة القلوب الملونة بالأحمر والأسود

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نقشة القلوب الملونة بالأحمر والأسود



إن كنت ترغبين في تجربة موديلات أظافر مختلفة وغير تقليدية في يوم الحب، لا تترددي في اعتماد نقشة القلوب الملونة بالمناكير الأحمر والأسود. اتركي قاعدة الأظافر خالية من المناكير الملون، وارسمي بالمناكير الأحمر شكل قلب على مقدمة الأظافر. واتبعي الخطوات نفسها على اليد الأخرى، مع استبدال المناكير الأحمر بالأسود. بعدها، ضعي طبقة من المناكير الشفاف اللامع.

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المناكير الأومبري بدرجات الأحمر والزهري

المناكير الأومبري بدرجات الأحمر والزهري



إن كنت من محبات صيحة الأومبري الرائجة جداً في الوقت الحالي، فإن المناكير الأومبري بدرجات الأحمر والزهري سيشكل خياراً رائعاً ليوم الحب، والذي يبدأ باللون الأحمر الفاتح عند قاعدة الظفر، وينتهي باللون الوردي اللامع عند مقدمة الأظافر.



نقشة القلب المرصع بالكريستال

نقشة القلب المرصع بالكريستال



إن نقشة القلب المرصع هي من أجمل موديلات الأظافر وأكثر أناقة، وهي من أفضل الخيارت التي تجسد يوم الحب بجماله ورومانسيته. في البداية، ضعي طبقتين من المناكير الموف الفاتح، وبدلاً من وضع قلب على ظفر واحد، اجعليه على ظفرين بشكل متقابل، باستخدام حبات الكريستال الملونة.

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