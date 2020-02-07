نصائح و خلطات طبيعية لشد البطن بعد الولادة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 فبراير 2020 07:41 مساءً - تسعى معظم النساء إلى شد البطن بعد الولادة بسبب الترهلات التي يعانينَ منها نتيجة ارتخاء العضلات الأمامية لهذه المنطقة ما يسبب الكثير من الشعور السلبي نتيجة عدم الرضا والثقة بشكلهنّ، ما يزيد من كآبتهن وانزعاجهنّ النفسي في هذه الفترة.

وتحدث هذه الترهلات نتيجة زيادة الوزن خلال فترة الحمل وعدم اتباع النظام الغذائي المتوزان بالإضافة إلى التوقف عن التمارين الرياضية، لذا نقدّم لكِ الخليج 365 أبرز الخلطات الطبيعية التي تشدّ البطن بعد الولادة بالإضافة إلى مجموعة نصائح هامة لـ العناية بالبشرة، إذا تقيّدتِ بها نضمن لكِ أنّكِ لن تعاني من ترهلات البطن بعد الولادة.



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خلطات طبيعية لشد البطن بعد الولاد:

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الشبة والنشا: نخلط ملعقتين كبيرتين من الشبة، وملعقة من النشا معاً، ونضيف إلى المكوّنات القليل من زيت الزيتون، والماء ونمزجها حتى تُصبح سائلة نوعاً ما، ثم نضعها على منطقة البطن، ونتركها حتى تجف، ثمّ نمسحها بقطعة من القماش المُبلّل.

نخلط ملعقتين كبيرتين من الشبة، وملعقة من النشا معاً، ونضيف إلى المكوّنات القليل من زيت الزيتون، والماء ونمزجها حتى تُصبح سائلة نوعاً ما، ثم نضعها على منطقة البطن، ونتركها حتى تجف، ثمّ نمسحها بقطعة من القماش المُبلّل. الملح وزيت الزيتون: نمزج مقداراً من الملح الخشن مع زيت الزيتون، والقليل من الليمون جيّداً، ثمّ نفرك البطن بالمزيج، ونتركه لبعض الوقت، حيث تفيد هذه الوصفة في التخلُّص من ترهُّلات ما بعد الولادة.

نمزج مقداراً من الملح الخشن مع زيت الزيتون، والقليل من الليمون جيّداً، ثمّ نفرك البطن بالمزيج، ونتركه لبعض الوقت، حيث تفيد هذه الوصفة في التخلُّص من ترهُّلات ما بعد الولادة. الكمون والليمون: انقعي القليل من الكمون الحب مع القليل من شرائح الليمون، واتركيه لمدّة ليلة كاملة، ثمّ تناوليه في الصباح على الريق.

انقعي القليل من الكمون الحب مع القليل من شرائح الليمون، واتركيه لمدّة ليلة كاملة، ثمّ تناوليه في الصباح على الريق. خلطة بياض البيض وزيت الزعتر: اخفقي بياض بيضة مع عشر نقاط من زيت الزعتر، ثمّ ضعيه على المنطقة المترهلة حتى يجف قبل غسله بالماء والصابون.



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نصائح لشد البطن بعد الولادة

شد البطن بعد الولاد

في حال كانت الولادة طبيعية، ننصحكِ بممارسة التمارين الرياضية الخاصة بالبطن بعد أسبوعين من الولادة، أمّا في حال الولادة القيصرية عليها القيام بهذه التمارين بعد شهرين متتالييين من الولادة. مارسي هذه التمارين عشر دقائق يوميًا لمدّة ستّة أشهر . مارسي رياضة المشي بعد الولادة باسبوعين يوميًا كل لأن المشي يخفض الوزن ويشد العضلات المرتخية بالتساوي. الإكثار من شرب الماء وتناول الفواكه، وذلك لغناها بالفيتامينات التي سرعان ما تجعل الجسم يستعيد قوته. امتنعي فترة النفاس لمدّه تلاثة شهور عن شرب المياه الغازية. في حال الولادة الطبيعية اعتمدي مشد البطن ابتداءً من اليوم الثاني للولادة لمدّة أربعين يومًا، أمّا في حال الولادة القيصرية يمكنكِ أن ترتديه بعد شهر ونصف من الولادة. أثبتت بعض الدراسات أنّ الرضاعة الطبيعية تلم ترهلات الرحم من الداخل. عدم تعريض البطن إلى الشمس، كي لا يزداد الكلف الموجود عليه.

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