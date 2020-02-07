ترطيب الشفاه في الشتاء.. نصائح وخلطات طبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 فبراير 2020 07:41 مساءً - تزداد في فصل الشتاء والطقس البارد الحاجةُ لـ ترطيب الشفاه، بحيث يصبح لزاماً على المرأة استخدام أحد المرطبات للتخلّص من الجفاف الذي يصيب البشرة بشكل عام والشفاه بشكل خاص، لكن ماذا لو استخدمتِ مرطباً تصنعينه بنفسكِ من الوصفات الطبيعية؟

إليكِ في ما يلي ثلاث خلطات طبيعية لترطيب الشفاه في الشتاء، بالإضافة إلى مجموعة من النصائح للحصول على شفاه وردية ومالسة وخالية من التشققات والشوائب.

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خلطات طبيعية ل ترطيب الشفاه





وصفة الشوكولاته وزبدة الكاكاو لترطيب الشفاه ​

ترطيب الشفاه

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المكونات:

مربعان من الشوكولاته الداكنة

ملعقة صغيرة من زبدة الكاكاو

كبسولة فيتامين E



الطريقة:

ذوّبي مربعان من الشوكولاته الداكنة الغير محلاة مع ملعقة صغيرة من زبدة الكاكاو في الميكروويف لمدة دقيقتين.

ضيفي للخليط بعد إتمام الذوبان محتوى كبسولة فيتامين E وقلبّي جيدًا ثم اتركيه جانبًا ليبرد.

نظّفي شفاهك من رواسب أحمر الشفاه أو أي آثار للمكياج وبعدها ادهنيها بالخليط المحضر حوالي 20 دقيقة.

اشطفي بشرة الشفاه بالماء الفاتر، وداومي على اللجوء للخلطة هكذا 3 مرات إسبوعيًا حتى تلمسين تحسن ملحوظ.

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وصفة الجليسرين والعسل لترطيب الشفاه

ترطيب الشفاه



المكونات:

2 ملعقة كبيرة من الجليسرين

2 ملعقة كبيرة من العسل



الطريقة:

اخلطي الجليسرين والعسل ثم ضعيهما في علبة نظيفة محكمة الغلق.

ضعي القليل على الشفاه ودلكي بلطف.

استخدميه مرتين يومياً لترطيب الشفاه وحمايتها من الجفاف.

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وصفة الفازلين وزبدة الشيا

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ترطيب الشفاه





المكونات:

ملعقة صغيرة زبدة شيا

ملعقة صغيرة فازلين

ملعقة صغيرة عسل



الطريقة:

اخلطي زبدة الشيا مع العسل والفازلين

ضعي الخليط على الشفاه واتركيه

يمكنكِ استخدامه كمرطب قبل النوم.



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نصائح لترطيب الشفاه

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ترطيب الشفاه

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شرب كميات كافية من الماء، إذ إنّ عدم حصول الجسم على حاجته اليومية من الماء يزيد من حدّة المشكلة.

تقشير الشفاه: استخدمي السكر كونه من أكثر المكونات التي تستخدم لتقشير الشفاه مرّة في الأسبوع. فقط قومي بخلط ربع ملعقة من السكر ونصف ملعقة من العسل ثم دلكي شفتيق بالخليط لمدة دقيقة. اتركيه لبضع دقائق قبل أن تزيليه بالماء الفاتر.

تجنب لعق الشفاه، حيث يتسبّب اللعاب الناتج عن ذلك في زيادة جفاف الشفاه.

استخدام مرطب خاص بالشفاه بشكل يوميّ في ساعات المساء أو قبل النوم، وخاصة في فصل الشتاء.

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