أجمل صبغات الشعر من النجمات جربيها في شتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 فبراير 2020 07:41 مساءً - التغيير مطلوب، وبخاصة نحن الصبايا دائمًا ما نبحث عن أمور مختلفة نفعلها لنجدد بمظهرها، لا سيما منها ألوان صبغات الشعر، التي تمنحنا لوك مختلفًا ورائعًا.

وفي شتاء 2020 هناك بعض الألوان التي يمكنكِ تجربتها بهذا الموسم، استوحيناها لكِ من أشهر نجمات العالم، وإليكِ التفاصيل.

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الأشقر البني مع لمسة ذهبية

الأشقر البني مع لمسة ذهبية



سيظل هذا اللون له بريقه الخاص، مناسب لكل ألوان البشرة لا سيما صاحبات البشرة الحنطية وكذلك السمروات، وجدناه رائعًا على بشرة جيجي حديد Gigi Hadid مع لون بشرتها المميز، وسوف تبدين معه نجمة ساطعة تحت أضواء الشمس خلال ساعات النهار، ورقيقة وناعمة في المساء.



الأومبري بتدرجات من البني والذهبي

الأومبري بتدرجات من البني والذهبي



لصاحبات الشعر البني، يمكنكِ الحفاظ على فروة رأسكِ والاحتفاظ بلون شعركِ الطبيعي، مع اعتماد لمسة من الأومبري المتدرج للأطراف الذهبية، تحتاج لمصفف محترف لظبط اللون بطريقة انسيابية، كهذا اللوك من جيسيكا ألبا Jessica Alba.



الأحمر الكستنائي

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الأحمر الكستنائي



من الدرجات التي تمنحكِ إحساسًا خاصًّا بالدفء، هو هذه الدرجة من الأحمر الكستنائي التي اعتمدتها زيندايا Zendaya بطريقة مميزة، لتدرج الشعر البني وصولًا للون الكستنائي المميز.



الأحمر الذهبي

الأحمر الذهبي



هذه الدرجة مميزة لصاحبات البشرة الفاتحة، مع درجة مخملية للأحمر الذهبي، كهذا اللون من Kate Bosworth ، بخاصة وإن كنتِ تحبين الذوق الغربي.



الكراميل مع البني المحترق

الكراميل مع البني المحترق



درجتا الكراميل والبني الداكن أو المحترق للصبيّة التي لا تحب التغيير، أو تميل أكثر إلى الستايل التقلدي، يمكنكِ دمج هاتين الدرجتين مع بعضهما، مناسبة أكثر لصاحبات البشرة الداكنة.

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