"منتجاتها تصيب بالسرطان".. محكمة تغرم "جونسون أند جونسون" 750 مليون دولار

بعد ثقة الكثير من العملاء حول العالم في بودرة الأطفال "جونسون آند جونسون"، طالبت هيئة محلفين بولاية نيوجرسي الأمريكية، الشركة الشهيرة، بدفع تعويضات تصل قيمتها إلى نحو 750 مليون دولار، بعد أن تسببت في إصابة بعض مستخدمي منتجاتها بالسرطان.

وأمرت هيئة المحلفين، الشركة، بدفع هذا المبلغ لأربعة مدعين، يزعمون أن مسحوق "بودرة الأطفال" الذي تنتجه الشركة، تسبب في إصابتهم بالسرطان.

وحسبما ذكرت "رويترز"، قالت الشركة ومحام عن المدعين، إن المبلغ المقدر بنحو 750 مليون دولار، سينخفض إلى حوالي 185 مليون دولار، بسبب قوانين الولاية.

من جهتها نفت "جونسون آند جونسون" أن يكون مسحوقها يسبب السرطان، وتقول إن العديد من الدراسات والاختبارات التي أجرتها الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم أظهرت أنه آمن وخالي من الأسبستوس.