الامارات | عطسة واحدة خلال القيادة تساوي هذه المسافة بدون رؤية الطريق

شكرا لقرائتكم خبر عن عطسة واحدة خلال القيادة تساوي هذه المسافة بدون رؤية الطريق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت الهيئة الألمانية للفحص الفني من قيادة السيارة في حال الإصابة بنزلة برد أو إنفلونزا، وذلك لتجنب خطر وقوع حادث. وأوضحت الهيئة أنه أثناء العطس مثلاً يغلق قائد السيارة بشكل لاإرادي عينيه لمدة ثانية واحدة تقريباً، ما يعني قيادة السيارة لمسافة 14 متراً تقريباً بدون رؤية الطريق، ما يرفع أيضاً خطر وقوع حادث. كما أن أدوية علاج نزلة البرد والإنفلونزا تحدّ من القدرة على القيادة؛ بسبب آثارها الجانبية المتمثلة في تأخر ردة الفعل والدوار والتعب واضطرابات الرؤية، ما يرفع خطر وقوع حادث. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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