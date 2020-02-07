الامارات | داليا البحيري بالحجاب

شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيري بالحجاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت الفنانة داليا البحيري جمهورها صورة لها وهي ترتدي الحجاب خلال تواجدها هذه الأيام في المملكة العربية السعودية، لأداء العمرة. وظهرت داليا في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على «انستغرام» وهي في المدينة المنورة، موضحة أنها متواجدة بالقرب من مسجد الرسول. ودعت للجميع أن يحقق لهم الله كل ما يتمنون ويدعون به. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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