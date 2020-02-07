فيديو.. "حب أه جواز لا".. رانيا يوسف تتحدث عن نفسها: مؤدبة زيادة عن اللزوم

حلت بالأمس، الفنانة رانيا يوسف، ضيفة مع الإعلامية إنجي علي، في برنامجها "أسرار النجوم"، الذي تقدمه على إذاعة "نجوم إف إم"، وتحدثت الفنانة في الكثير من جوانب حياتها العاطفية والاجتماعية ومشوارها الفني.

ويرصد "هن"، أبرز التصريحات التي تحدثت بها الفنانة رانيا يوسف، خلال لقائها مع إنجي علي

عشت حياتي كلها خايفة

قالت رانيا يوسف، إن الخوف كان ملاصقًا لها طوال حياتها: "يمكن أنا عشت حياتي كلها خايفة من الناس، وخايفة أخد قرارات في حياتي طول الوقت، وعشان كده أخدت قرارات غلط طول الوقت بسبب إحساسي بالخوف دايمًَا".

مؤدبة زيادة عن اللزوم

رانيا يوسف، من الفنانات اللاتي تعلمن في مدارس الراهبات، وكان هذا له أثره على نشأتها، فتقول: "تربيتي في مدارس راهبات إنجليز خلتني طالعة مؤدبة قوي زيادة عن اللزوم، ومش عارفة آخد حقي ومش عارفة أتكلم ولحد قريب جدا مكنتش بعرف اشتم ودلوقتي بقيت بشتم شوية، ولما كان حد يسألني سؤال كنت بتكسف أرد ووداني تحمر وأبقى مكسوفة طول الوقت، ولسه عندي شوية خجل بحاول احتفظ بيه، لكن أنا تربية الراهبات برضه".

Advertisements

حب أه جواز لأ

تزوجت رانيا يوسف 3 مرات لتكتفي بذلك، رافضة أن تتزوج للمرة الرابعة، بسبب تعرضها لكثير من الصدمات في حياتها: "لا خلاص أنا جربت حظي 3 مرات وخلاص"، مضيفة: "مفيش جواز تاني أنا ممكن أحب لكن مش هتجوز وأنا بحب براحتي وبحب على روحي طول مانا ماشية وأنا عاطفية وبحاول احتفظ بعاطفتي لبناتي".

الرجل المثالي موجود بس قليل

رغم الصدمات التي تعرضت لها رانيا يوسف في حياتها، لكن ترى أن الرجل المثالي بالنسبة لها موجود لكن عدده قليل: "فيه رجالة لطاف وحنينين"، وأوضحت أن مواصفات الرجل المثالي أن يكون حكيما ويفكر بعقله ويتسم بالحنان ولا يعرف القسوة في قلبه، وأن يكون لديه رحمة تشمل الحب والاهتمام والعطاء.

مش بخلي بناتي يفرضوا رأيهم عليا

"أنا مش عايزاهم يقولي لي اعملي إيه وما تعمليش إيه، لكن أنا بعرض عليهم وآخد رأيهم" هكذا تحدثت الفنانة رانيا يوسف، عن تأثير ابنتيها عليها في الأعمال الفنية التي تقدمها، فقالت إنها لاتضع بناتها أمامها عند اختيارها لأي شخصية تقدمها في أي عمل فني، فهي تقدم ما تحبه من شخصيات ولا تعبر أيضًا عن شخصيتها الحقيقية.

بجيب أجوان في شغلي

شاركت الفنانة رانيا يوسف في المسلسل الكوميدي الأنسة فرح، فعن التجربة الجديدة تقول: "كنت خايفة من تجربة الكوميدي في (الأنسة فرح)، قدمته زمان، لكن كمساحة صغيرة، لكن الناس لم ترني في شكل اللايت كوميدي، وأنا بحب الخطورة وألعب كل الشخصيات، الحمدلله الخطورة في شغلي بتجيب أجوان لكن في حياتي الشخصية كلفتني كتير ولكن تعلمت".