صور.. بالأبيض والأسود.. جلسة تصوير مختلفة لفراج وريهام عبدالغفور

خضعت الفنانة ريهام عبدالغفور، بمشاركة الفنان محمد فراج، لجلسة تصوير جديدة، وفريدة من نوعها، بعدسة المصور أحمد هيمن.

وتميزت جلسة التصوير باللونين الأبيض والأسود فقط، بخلفية غابة مظلمة، وأشجار عالية، حيث ظهرت "ريهام"، مرتدية اللون الأبيض فقط في بدلة رجالي، وفي صور أخرى ظهرت بفستان أسود كليا، وصففت شعرها القصير في تسريحة بسيطة.

فيما ارتدى "فراج" قبعة أضفت عليه الكثير من الغموض، وارتدى كذلك اللونين الأسود فقط، أو الأبيض فقط، بخلفية من نفس الألوان.

Advertisements

الصور نشرها "هيمن"، على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والتي لاقت تفاعلا كبيرا من قبل متابعيه وجمهوره على "السوشيال ميديا".

جاءت جلسة التصوير لصالح إحدى المجلات العربية، وكان من بين التعليقات على الصور، "تحفة"، و"عظيمة جدا"، و"فين المكان ده".