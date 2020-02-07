مولود برج الدلو يدخل في العلاقات بشكل مثير ويستمتع بالإثارة وألعاب العقل

يدخل مولود برج الدلو في العلاقات بشكل مثير وهادئ، يستمتع بالإثارة وألعاب العقل، وقد يصعب عليه الالتزام في العلاقة العاطفية ولكن بمجرد أن يجد المرأة المناسبة له سيسعى لأخذ خطوة جادة.



يرحب رجل الدلو بالحريات ويؤمن بأنه يجب أن يكون لكل فرد مساحة من الحرية الشخصية ولكن هذا لا يعني أنه لا يقدر مشاركة اللحظات الثمينة مع شريكة حياته، وبالنسبة إلى رجل الدلو، فالجانب العقلي والمظهر الخارجي لديهم نفس الأهمية عند البحث عن شريكة حياته. ستجدين أن لديه جانبا رومانسيا رائعا وسيعبر عن مشاعره وحبه لك بطريقة مثالية.

بالنسبة إلى تحركات الكواكب وتتنقلات القمر تسجل حركة القمر يومي السبت والأحد القمر في الأسد ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الدلو ما يعني أجواء أكثر من رائعة لمواليد الحمل الأسد والقوس ينتقل بعدها القمر إلى العذراء يومي الإثنين والثلاثاء ما يحذر من فترة تنذر بالتوتر والانفعال لكل من مواليد الجوزاء القوس والحوت من الخلافات العائلية أو المهنية، لذلك عليهم معالجة الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية والتخلي عن المواقف المتحفظة ينتقل القمر بين الأربعاء والجمعة إلى برج الميزان ليشكل مثلثا فلكيا هوائيا مع الشمس من برج الدلو فتكون تأثيراته الإيجابية مضاعفة على الأبراج الهوائية ما يجعل مواليد الأبراج الجوزاء الميزان والدلو تعيش أجمل الأوقات وتفرح لانفراج وخبر سعيد.

وسوف يسجل هذا الأسبوع حدث فلكي مهم وهو انتقال كوكب الزهرة من برج الحوت إلى برج الحمل أن انتقال كوكب الحب إلى برج الحمل الناري يجعل مواليد الأبراج النارية الحمل الأسد والقوس تنعم بفترة نارية ولعانة بالأخبار الدسمة والاستثنائية الناجحة والرابحة لتفتح مواليد برج الحمل صفحة عاطفية عائلي جديدة ولا بد من الإشارة إلى أهمية هذه المرحلة لأنها تحمل بدايات جديدة.

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