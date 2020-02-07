"تقوم بالسلامة".. تعليقات رواد "السوشيال" على قدوم مولودة صلاح الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

ينتظر محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، أن تضع زوجته خلال ساعات قليلة، مولودة أنثي ثانية بعد مكة الابنة الكبرى للملك المصري، حيث حصل على إجازة مع نجوم ليفربول الكبار خلال الأيام القليلة الماضية؛ ليضطر صلاح للبقاء في إنجلترا بدلًا من قضائها في مصر.

وتفاعل عدد من متابعي "الخليج 365" على "فيسبوك" مع الخبر مهنئين اللاعب المصري بالخبر السعيد، حيث قالت أمل فتح الله: "ربنا تقودها بالسلامة ويرزقك بالذرية الصالحة"، وسارة محمد: "يا رب تقوم بالسلامة إن شاء الله"، ونهى جابر: "مبروك يا أبو صلاح"، وأيضا سهير سمير: "ربنا يقومها بالسلامة مجبورة الخاطر بطفل سليم معافى بإذن الله".

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ودعا الكثيرون لـ"صلاح" وزوجته، ومنهم وليد محمد علي قال: "مو صلاح ربي يكرمك بكل خير يا فخر مصر والعرب"، وداليا فهمي: "ربنا يسعده".

وتبلغ مكة محمد صلاح من العمر 5 سنوات، وهي ابنة النجم المصري الكبرى التي ولدت في مدينة لندن الإنجليزية عام 2014.

وتزوج محمد صلاح في عام 2013 من زوجته ماجي التي تنحدر من قرية "نجريج" مسقط رأس النجم المصري.