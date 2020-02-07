قدم أطفال.. أغرب حيلة تجميل أظافر في 2020 (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعتبر الأظافر من الأساسيات التي تهتم بها المرأة لإكمال إطلالتها، فهي تمنحها جاذبية وتجديد في مظهر يدها، ومع بداية كل عام تتغير موضة صيحات الأظافر ويتعدد أشكالها.

لكن هناك بعض الحيل الغريبة التي تكو عادة غير مألوفة ومقززة لدى البعض عن رؤيتها، ومنها ما قدمته فنانة روسية تدعى "nail sunny"، في فيديو تعليمي على موقع "إنستجرام"، حيث تناولت في فيه تصميمها لأظافر على شكل أقدام الأطفال الصغيرة، كصيحة جديدة في عالم الأظافر، وفق ما ذكر موقع "decorating".

ويظهر في الفيديو طريقة عمل الأظافر، من خلال وضع الأظافر المصنعة العادية، ثم إضافة طبقة أخرى أعلى الأظافر لجعلها تشبه الأقدام الصغيرة، ثم بواسطة مسمار يتم تشكيل شكل الأقدام، وبعد ذلك يتم طلاء الأظافر.

وتباينت الآراء حول الفيديو، حيث أبدى البعض إعجابهم بهذه الطريقة معتبرين إياها إبداعية وفريدة، وآخرون عبّروا عن اشمئزازهم معتبرين شكلها منفر ولا فائدة منها.