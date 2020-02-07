تفعلينها باستمرار.. 10 طرق بسيطة للتخلص من "كركبة المطبخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

المطبخ من أكثر الأماكن التي تحمل الكثير من التفاصيل، وعدم ترتيبه يتسبب في إضاعة الكثير من الوقت والجهد.

لذا إليك 10 نصائح بسيطة للتخلص من كركبة المطبخ؛ ليبقى منظمًا ونظيفًا، وفقا لما ذكر موقع "the Spruce".

1- يجب التخلص من البرطمانات والعلب الفارغة التي بلا فائدة في المطبخ، والتي قد تتسبب في وجود الحشرات.

2- التخلص من الملاعق البلاستيكية التي تشغل مساحة بلا أهمية.

3- وضع وترتيب الملاعق في الدرج الخاص بها في المطبخ للحفاظ على نظافتها.

4- وضع التوابل في البرطمانات المخصصة لها، وعدم تركها على رخامة المطبخ.

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5- تنظيف المطبخ أولًا بأول، وعدم ترك الأطباق في حوض المطبخ دون غسيل، والتخلص من بقايا الطعام في سلة المهملات؛ للحفاظ على المطبخ بدون رائحة كريهة وحشرات.

6- تخلصي من الأواني وأدوات المطبخ الممزقة والمكسورة التي لا تستخدمينها نهائيًا؛ للتخلص من كركبة المطبخ.

7- احرصي تنظيف الطبق من الطعام قبل وضعه في حوض المطبخ، نظرًا لأن البقايا يمكن أن تتسبب في انسداد الحوض.

8- يجب عليك التخلص من القوارير البلاستيكية والزجاجية التي لا تستخدم؛ للحفاظ على نظافة المطبخ.

9- وضع الأكياس البلاستيكية بانتظام في أدراج المطبخ؛ حتى لا تُفقد، وحتى يمكن الحصول عليها لاحقا بسهولة.

10- احرصي عدم ترك أواني الطهي على البوتاجاز.