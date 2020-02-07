معاطف بريانكا شوبرا تصاميم وألوان متنوعة لمختلف المناسبات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 فبراير 2020 04:42 مساءً - في الشتاء رصدنا لنجمة بوليوود بريانكا شوبرا Priyanka Chopra عدداً كبيراً من الإطلالات المميزة في التنسيقات الأنيقة التي اختارت فيها موديلات معاطف بألوان وتصاميم مختلفة منها الكاجوال ومنها الرسمي، أكملت بها أناقتها الشتوية بأسلوب عصري، وقد جمعنا بالصور موديلات معاطف بريانكا شوبرا Priyanka Chopra لتستوحي بعض الأفكار لإطلالاتك الشتوية أنت أيضاً وإليك بعض الأمثلة.



معطف طويل باللون البيج اختارته بريانكا شوبرا:

اطلالة شتوية اعتمدتها بريانكا شوبرا في المعطف البيج الطويل



شاهدنا بريانكا شوبرا Priyanka Chopra في أحد المشاوير الصباحية وقد نسقت لوكْ شتوياً بألوان حيادية أنيقة اختارت فيه بنطلون جينز باللون الأزرق الداكن مع سويتر من الصوف الأبيض، بياقة عالية، ومن فوقهما اعتمدت معطفاً طويلاً باللون البيج الفاتح، وأكملت اللوك بجزمة عالية وحقيبة يد من الجلد باللون الأسود.

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إطلالة عصرية في المعطف الأبيض نسقتها بريانكا:

لوك شتوي في المعطف الأبيض نسقته بريانكا شوبرا



إطلالة ذات طابع شبابي وعصري رصدناها لـبريانكا شوبرا Priyanka Chopra، وقد اعتمدت فيها على الموضة الأحادية اللون، واختارت اللون الأبيض عن معطف طويل من الفرو الناعم نسقت من تحته بنطلوناً وسويتر ناعمة، وأكملت اللوك بجزمة من الجلد وحقيبة يد من الجلد الأسود وقبعة من الصوف باللون الرمادي.

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لوك أنثوي في المعطف الفرو اعتمدته بريانكا شوبرا:

معطف فرو من الفرو الأسود اختارته بريانكا شوبرا



هنا شاهدنا بريانكا شوبرا Priyanka Chopra وقد نسقت لوكْ أنثوياً أنيقاً اختارت فيه معطفاً طويلاً من الفرو باللون الأسود، ومن تحته نسقت تنورة ميدي من الجلد الأسود لها شق جانبي على الساق، مع توب ياقة عالية مقلمة، وأكملت الإطلالة بحذاء كعب عال أسود من كريستيان لوبوتان Christian Louboutin.

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بريانكا شوبرا مشرقة في المعطف الأحمر:

اطلالة باللون الأحمر مع معطف طويل نسقتها بريانكا شوبرا6



بريانكا شوبرا Priyanka Chopra جريئة فيما يتعلق بالموضة وخياراتها من الألوان، وهنا كنا قد شاهدناها وقد نسقت لوكْ عصرياً باللون الأحمر كان عبارة عن معطف أنيق طويل، ومن تحته بدلة تصميمها مميز وقماشها مقلم، وأكملت اللوك بحذاء كعب عال أحمر أيضاً وحقيبة يد صغيرة من الجلد الأسود، ونظارات شمسية شبابية.

معاطف بريانكا شوبرا Priyanka Chopra متنوعة منها الكاجوال ومنها الرسمي، وقد نسقتها بأساليب أنيقة لمختلف المناسبات الشتوية، شاهدي الصور واستوحي من الإطلالة التي تناسبك.

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