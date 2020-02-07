إطلالة جديدة تؤكد هيفاء وهبي من خلالها عن حبها للفساتين القصيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 فبراير 2020 04:42 مساءً - هيفاء وهبي معروفة باطلالاتها الجريئة ذات الطابع الاستعراضي، التي اعتمدتها منذ دخولها عالم الفن والأضواء، والتي أصبحت بصمة خاصة بها تميّزها عن باقي النجمات، وعلى مر السنوات رصدنا لها عددًا كبيرًا من الاطلالات المميزة واللافتة، ولاحظنا عشقها للفساتين القصيرة التي تختار منها تصميمات مميزة في الكثير من المناسبات الخاصة والعامة وعلى المسرح أيضًا، ومؤخرًا أكدّت هيفاء حبها للفساتين القصيرة من خلال اطلالة جديدة كانت قد اختارتها من نيكولا جبران، وإليكِ التفاصيل.



هيفاء وهبي في فستان قصير من نيكولا جبران:

فستان قصير من نيكولا جبران اختارته هيفاء وهبي



شاهدنا هيفاء وهبي في أحدث اطلالاتها مؤخرًا، وقد اختارت فستانًا قصيرًا من مجموعة نيكولا جبران Nicolas Jebran الجديدة للهوت كوتور لموسم ربيع وصيف 2020، مميزًا جمع بين الأسود والبرتقالي والبنفسجي والأزرق، قصته مبتكرة، غير أنّ منطقة الصدر بدت غير متجانسة مع اللوك، وقد نسقت معه هيفاء صندلًا بكعب عالٍ، واكسسوارات ذهبية بارزة.



تابعي المزيد: كيف ستطل هيفاء وهبي في "أسود فاتح"؟



فستان قصير من التول اختارته هيفاء وهبي:

فستان قصير من التول شاهدنا هيفاء وهبي به بداية العام





اطلالة ثانية رصدناها مؤخرًا لهيفاء وهبي اختارتها بداية العام الجديد في فستان قصير مصنوع من قماش التول الناعم باللون البيج، بقصة الأوف شولدرز من الأعلى ومزين من الأمام بطبقات من الكشكش، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الفضي الميتاك من كريستيان لوبوتان Christian Louboutin.



تابعي المزيد : صور: أحدث ظهور لابنة هيفاء وهبي مع ابنتيها يثير معركة

Advertisements



اطلالة استعراضية على المسرح في الفستان القصير اعتمدتها هيفاء وهبي:

هيفاء وهبي على المسرح في فستان قصير باللون الأزرق





خيارات هيفاء وهبي على المسرح دائمًا ما تكون لافتة وجذابة ذات طابع استعراضي مبتكر، مثل هذا اللوك الذي اختارته في إحدى حفلاتها، وكان عبارة عن فستان قصير من الترتر البراق باللون الأزرق البراق، وقد نسقت معه جزمة عالية من اللون نفسه.

تابعي المزيد: هيفاء وهبي إطلالات قليلة لكن جريئة في عام 2019



هيفاء وهبي في فستان قصير باللون الزيتي:

اطلالة لهيفاء وهبي في فستان قصير باللون الزيتي





من اطلالات هيفاء وهبي المميزة، كانت في هذا الفستان القصير الذي اختارته من دار ألكسندر فوتييه Alexandre Vauthier مصنوع من قماش الحرير باللون الأخضر الزيتي، ومزين عند الخصر ببروش من الكريستال، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون الأسود من كريستيان لوبوتان Christian Louboutin.



هيفاء وهبي تعشق الفساتين القصيرة وتؤكد ذلك من خلال أحدث اطلالاتها التي اختارتها من نيكولا جبران Nicolas Jebran، شاهدي الصور واخبرينا رأيكِ بهذه التصميمات على هيفاء.

تابعي المزيد: أول فيديو لهيفاء وهبي باللوك الأشقر