ارتداء اللون الأبيض صيحة أساسية من ربيع وصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 فبراير 2020 04:42 مساءً - يبرز اللون الأبيض في جميع مواسم الموضة، وهو صيحة أساسية من ربيع وصيف 2020 . الا أنه عليك أن تنتبهي جيداً لكيفية ارتداء هذا اللون خصوصاً خلال مناسباتك المهمة.





اللون الأبيض رائع في كل حلاته،و لون نظيف وناصع يرتبط بالبساطة والعصرنة في الوقت نفسه، لكن إذا قمتي بتنسيقه بإطلالة كاملة سيجعلكِ تشعرين بالتميز

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طريقة تنسيق اللون الابيض:

Maison Margiela



• في حال كانت فستانك أبيضا محايدا، خاليا من التطريزات، اذاً يمكنك في هذه الحال أن تنسقي معه مختلف أشكال وأحجام المجوهرات والأكسسوارات، اذ لست مقيدة بعناصر أخرى، والعكس صحيح ففي حال كان مصنوعا من الدانتيل أو يحتوي على تطريزات وتخريمات، عليك في هذه الحال أن تعتمدي البساطة وعدم المبالغة في مجوهراتك.

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• أكثر الألوان تناغماً مع الأبيض هي الابيض وتدرجات النيود، اذاً هذين اللونين يضفيان الى اطلالتك لمسة من الرقي، على عكس الألوان الصارخة التي تمنحه نفس عصري.

• الكعب العالي يضفي الى هذا اللون اشراقة خاصة، ويلفت الأنظار بشدة اليك.

• في حال كان فستانك طويلا كلاسيكيا ، اعتمدي معه حقيبة يد بتصميم راق وفاخر متناغم مع حذائك.

• الألوان الذهبية والفضية تتماشى مع التصاميم البيضاء، لذا يمكنك أن تختاري أكسسواراتك من هذه التدرجات هذا بالاضافة الى أحذيتك وحقائبك.

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