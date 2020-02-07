أجمل عبايات للسهرة موضة 2020 ونصائح لتنسيقها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 فبراير 2020 04:42 مساءً - طرحت أشهر الماركات مجموعاتها الجديدة من عبايات 2020 والتي ضمت موديلات فاخرة تناسب السهرة، رصدنا لكِ تشكيلة منوعة من أحدث التصميمات لتكوني على إطلاع بأبرز صيحات العام الجديد.



شاهدي مختاراتنا واستوحي منها تنسيقات غير تقليدية لإطلالة فريدة.



عبايات مزدانة بالريش موضة 2020

عبايات مزدانة بالريش موضة 2020





كما في مجموعات الكوتور سجلت صيحة الريش حضورًا لافتًا ضمن مجموعات عبايات 2020، قدمت ماركة هانية البريكان Hania collection تصميمات اتسمت بالعصرية والفخامة تناسب اطلالات المساء حتى وإن كانت مصممة باللون الأبيض، ننصحك بتنسيق هذه القطع الفريدة مع اكسسوارات ناعمة غير مرصعة حتى لا تفسدي أناقتك بالمبالغة.



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عبايات من الأورغانزا موضة الموسم

عبايات من الأورغانزا موضة الموسم



في مجموعات 2020 بزغ نجم العبايات المصممة من قماش الأورغانزا الأنثوي الأنيق، أدرجت ماركة Slouchy تصميمات إستثنائية أقرب إلى فخامة أزياء الكوتور وهى كل ما تحتاجينه لإطلالة راقية في المساء، نسقيها مع حذاء أسود أو فضي مدبب وحقيبة كلاتش مرصعة بالكريستالات الملونة.

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عبايات مطرزة فاخرة للسهرة

عبايات مطرزة فاخرة للسهرة





شهدت مجموعات عبايات 2020 موديلات امتازت بالتطريز الناعم الذي غطى الأكتاف لدى ماركة داج Daj بينما زين موديلات بالكامل كما في القطع التي رصدناها لدى لوزان Louzan وهانية البريكان Hania collection، احرصي على تنسيق هذه الموديلات مع اكسسوارات بتصميم بسيط غير مرصع.



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عبايات شفافة موضة 2020

عبايات شفافة موضة 2020



بالنظر إلى مجموعات 2020 سنلاحظ الحضور الطاغي للعبايات المصممة بخامات شفافة، تصميم عصري جرئ، نسقته ماركة نور ذا ليبل مع Noor the Label مع فستان أبيض، أكملي أناقتك بحمل حقيبة بلون صارخ كالأزرق الملكي وأنتعلي حذاء من نفس اللون.