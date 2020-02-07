حقائب اختارتها أشهر الفاشينيستا العرب هذا الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 فبراير 2020 04:42 مساءً - نمرر صور أشهر أيقونات الموضة في عالمنا العربي دون أن ندقق في اختياراتهم للحقائب، رغم أنها ملحق أساسي يكمل الإطلالة وبدونها ربما تبدو أجمل الإطلالات مملة.

الموضة قدمت خيارات متنوعة من الحقائب، بل قدمت اتجاهات متباينة تماماً، مثلاً شاهدنا الحقائب الضخمة المبالغ في حجمها، والتي توفر فرصة لحمل جميع الأغراض الشخصية، وفي الوقت نفسه صعدت الحقائب صغيرة الحجم التي ربما لا تتسع لأكثر من كروت الائتمان. وبين هذا وذاك، اختارت الشخصيات المؤثرة في عالم الموضة في الوطن العربي ما يناسب أسلوب كلا منهم.

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فرح الهادي تحمل طبعة الحيوانات الأجرأ

فرح الهادي تحمل حقيبة بطبعة جلد الأبقار



ليس غريباً أن نرى حقيبة بطبعة جلد الثعبان أو لها نفس تعرجات جلد التمساح، لكن أن تحمل فرح الهادي حقيبة مستوحاة من جلد الأبقار مع ملمسها الناعم فهو خيار جريء وعصري.

جاءت الحقيبة التي حملتها فرح الهادي بحجم صغير مزودة بيد معدنية لا تناسب أن تحمل على الذراع، وهو ما أعطاها مزيد من الأناقة. أيضاً، اكتفت فرح بالحقيبة

المستوحاة من جلد الأبقار لتكون القطعة الأبرز في إطلالتها، لذلك نسقتها مع إطلالة كاملة باللون الأسود.



نهى نبيل تتألق بحقيبة الدلو

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نهى نبيل



أما نهى نبيل فكانت حقيبة الدلو هي الأبرز بين اختياراتها من الحقائب هذا الشتاء، لا سيما وأنها ذهبت إلى جلد التمساح المصمم بشكل طولي مستوحى من شكل الدلو.

رغم صغر حجم الحقيبة التي اختارتها نهى نبيل إلا أن تصميم الدلو يسمح بحمل عدد لا بأس به من الأغراض الشخصية. تميزت أيضاً حقيبة نهى نبيل بيد صغيرة لا تسمح بحمل الحقيبة على الكتف.

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فاطمة المؤمن تختار حقيبة التسعينات

فاطمة المؤمن



واحدة من الصيحات البارزة بين حقائب هذا الموسم هي الحقيبة المزودة بحزام قصير يحمل بالكاد على الكتف، وهو تصميم يذكرنا بحقبة التسعينات.

اختارت هذا الأسلوب الفاشينيستا فاطمة المؤمن، ونسقته مع أزياء أخرى جميعها تحمل طابع التسعينات، مثل شورت اليوغا وبليزر باللون الأخضر النيون.



ألين سليمان تحمل نمط عصري من "الكلاتش"

ألين سليمان



عادت حقائب الكلاتش بنمط مختلف من العام الماضي، فبعد أن كانت حقيبة كلاسيكية لا تظهر إلا في الإطلالات المسائية، أصبحت كبيرة الحجم لتناسب الأعراض العملية، وذلك بفضل علامة "بوتيغا فينيتا".

اختارت الفاشينيستا ألين سليمان حقيبة كلاتش باللون السماوي، وهو لون غير مألوف في هذا التصميم الذي اعتدنا على رؤيته بألوان محايدة مثل درجات البيج.

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