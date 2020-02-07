بناطيل واسعة للمحجبات موضة ربيع وصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 فبراير 2020 04:42 مساءً - قدمت دور الأزياء العالمية تشكيلة واسعة من البناطيل الواسعة ضمن عروض الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020، اكتشفي من خلال الصور التي نستعرضها لكِ أبرز الصيحات وطرق تنسيقها مع الحجاب.

بناطيل بليسيه موضة ربيع 2020

Chloe

كما في الفساتين والتنانير زينت كسرات البليسية البناطيل الشيفون الواسعة، أحببنا الموديل الـ Low waist من توقيع ماركة كلوي Chloé والذي تميز بالأرجل الواسعة مما يجعله قطعة مثالية للمحجبات، جربي تنسيقه مع بلوزة من الأورغانزا بأكمام منفوخة أو مع قميص بلون معدني فاتح لطلعات المساء.

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بناطيل مطبعة موضة الموسم

Elie Tahari



أدرجت دور الأزياء العالمية تشكيلة منوعة من البناطيل المزينة بالطبعات، من أبرز صيحات 2020، البناطيل الترتان الواسعة التي رصدناها لدى إيلي تهاري Elie Tahari يمكنك تنسيقها مع قميص أسود وبليزر باللون الأبيض لإطلالة رسمية تناسب المكتب، كما أحببنا الموديلات المطبعة بخطوط عمودية مثل التصميم الموقع من توري بورش Tory Burch.

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بناطيل عالية الخصر من مجموعات 2020

David Koma

حظيت البناطيل عالية الخصر بحضور كبير على منصات عروض الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020، أخترنا لكِ من مجموعة ديفيد كوما David Koma بنطال أزرق فاتح مميز بالأرجل الواسعة، كما أعجبنا البنطال البيج من دار فندي Fendi، يساعد هذا الستايل في إطالة القامة لا سيما الجزء السفلي منها.

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بناطيل تغطي الكاحل موضة الموسم

Brandon Maxwell



أتت أغلب التصميمات التي قُدمت ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020 بقصات طويلة تغطي الكاحل وجزء كبير من القدم، تألقت عارضة ماركة براندون ماكسويل Brandon Maxwell ببنطال بني مستقيم القصة، تجرئي ونسقيه مع توب أحمر لإطلالة غير إعتيادية أو مع قميص أبيض لإطلالة ناعمة.

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