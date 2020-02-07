موديلات عبايات أنيقة من وحي نوف التميمي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 فبراير 2020 04:42 مساءً - نوف التميمي من الفاشينيستا المحجبات اللاتي يعتمدن على ارتداء العبايات بصورة كبيرة، ولكنها تتميز بالأسلوب المتنوع باختيار موديلات العبايات، ففي بعض الأوقات تعتمد على ألوان النود المخملية، وباطلالات أخرى نجدها تتبع الأسلوب الكلاسيكي.

ولاطلالة متجددة اخترنا لكِ أبرز موديلات عبايات أنيقة وطريقة تنسيقها مع الاكسسوارات من وحي الفاشينيستا نوف التميمي.





نوف التميمي بالعبايه السوداء الشيفون

نوف التميمي بالعبايه السوداء الشيفون





اختارت الفاشينيتسا نوف التميمي العبايه السوداء الشيفون المطرزة بالورود، كلاسيكية ومترفة، نسقت معها حذاء الميول المفتوح ذو اللمسة الأنثوية، مع حجاب أسود لستايل محايد، فقط كسرت الأسود بالشنطة الشفافة من لويس فيتتون.

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العبايه المخملية بالخطوط الناعمة

العبايه المخملية بالخطوط الناعمة





أما هذا الموديل فهو أكثر أنوثة للعبايه باللون الأبيض مع نقوشات بالخطوط المتمايلة بدرجات البيج النود، مناسبة أكثر لاطلالات النهار البسيطة، يمكنكِ تنسيقها على طريقة نوف التميمي باعتماد الحجاب النود الكريكي، واكسسوارات اليد باللون الذهبي.

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العبايه الأبيض والأسود لاطلالة كلاسيكية

العبايه الأبيض والأسود لاطلالة كلاسيكية





لفتنا هذا الموديل الأنيق للعبايه بلوني الأبيض والأسود الكلاسيكية، للموديل الواسع الذي يخفي عيوب الجسم، ويناسب أجسام الكثير من الصبايا، مع لمسة بسيطة من النقوشات باللون الأبيض، والأكمام الشراشيب.

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العبايه باللون الأبيض وتنسيق محايد لافت

العبايه باللون الأبيض وتنسيق محايد لافت





عندما اختارت نوف التميمي العبايه باللون الأبيض، فقد اعتمدت على موديل غاية في البسيطة، مع تطريزات بسيطة على الجزء السفلي للعبايه، مناسبة أكثر لطويلات القامة، نسقتها مع الحجاب الأبيض، وحذا أسود في أبيض، أما الحقيبة فقد اختارت الستايل الميني البوكس، الذي أضاف لمسة مترفة لاطلالتها.



بهذا الألبوم إليكِ موديلات عبايات أنيق من وحي نوف التميمي، هل أعجبتكِ؟