فساتين باللون الأحمر للمحجبات في يوم الحب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 فبراير 2020 04:42 مساءً - اقترب موعد عيد الحب، والذي يمتليء بالأجواء الرومانسية والسعيدة، وتستعد فيه الصبايا بارتداء الفساتين باللون الأحمر الذي يرمز للحب، وهو ما اخترناه لكِ اليوم لاطلالة جذابة بهذا اليوم المميز تحديدًا للصبايا المحجبات، حسب نوعية المناسبة التي ستذهبين إليها بيوم الحب، مابين المناسبات الكلاسيكية والسهرات الكبيرة والفخمة، أو المناسبات الكاجوال البسيطة.





الفستان الأحمر اللامع مع الأكمام المنفوخة

الفستان الأحمر اللامع مع الأكمام المنفوخة





في المناسبات الكلاسيكية لسهرات المساء الرومانسية، يمكنكِ اعتماد هذا الموديل للفستان الأحمر من الفاشينيستا عهود أشرف، مع الأكمام المنفوخة، مثالي للصبايا النحيفات، يمنحكِ اطلالة مخملية ومثيرة.

أعجبنا كذلك تنسيق الكلتش المعدني الذهبي وهو من الألوان الرائجة بشكل كبير مع الأحمر، ولكن يمكنكِ اعتماد الحجاب باللون الأبيض أو النود الكريمي لاطلالة مبهجة، تمنحكِ وجه مشرق.

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الفساتين المنفوشة باللون الأحمر لاطلالة كالسندريلا بيوم الحب

الفساتين المنفوشة باللون الأحمر لاطلالة كالسندريلا بيوم الحب





هذا اللوك من الفاشينيستا نوران خليفة مناسب للكثير من أجسام الصبايا، وذوقهن أيضًا، إذ ترغب الكثيرات إلى اعتماد اطلالة كالسندريلا بيوم الحب، مع الموديل المنفوش كهذا الفستان من التول، ضيق من الخصر، مع تطريزات وورود بنفس اللون على الكتف.

هذه الاطلالة مناسبة أكثر لجلسات التصوير مع خطيبكِ أو زوجك، لذكرى رومانسية سعيدة.

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الفساتين الميدي الطويلة لاطلالة كاجوال مع تنسيق شتوي

الفساتين الميدي الطويلة لاطلالة كاجوال مع تنسيق شتوي





أما إذا كانت المناسبة أكثر بساطة، فيمكنكِ تجربة الفساتين الكاجوال لاطلالة عصرية، مع تنسيق بسيط للمسة أنثوية، مثلما اخترنا لكِ هذا الستايل من الفاشينيستا سهى مات، باعتمادها الفستان الأحمر الميدي الطويل بتصميم الـ Wrap، نسقت معه بوت الساق الطويل من جلد الثعبان الذي منحها لمسة كلاسيكية لاطلالة أنيقة تناسب يوم الحب.

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الفساتين الكاجوال مع حزام الخصر

الفساتين الكاجوال مع حزام الخصر





يمكنكِ اختيار هذا الفستان من الفاشينيستا منة السوني مع رباط الخصر الأنيق، بسيط وناعم لصاحبات الذوق الراقي والهاديء، كما أنها نسقته بطريقة عصرية باختيار الجزمة المدببة من الأمام، والشنطة الميني مع السلاسل الطويلة باللون الأسود، لاطلالة تجمع بين الكاجوال والكلاسيك.

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