الحب في الستين ووراء القضبان.. باحثان فرنسيان يطلبان الزواج داخل سجن إيراني

على غرار فيلم الحب في الزنزانة، طلب باحثان فرنسيان من أصل إيراني، احتُجزا لعدة أشهر، في أحد سجون طهران، من سلطات السجن السماح لهما بالزواج.

و حسبما قال محاميهما، سعيد دهجان، اليوم الجمعة، قام السجينان "فريبا عادل خاه" و"رولاند مارشال"، وكلاهما في الستينيات من العمر، بتقديم طلبين منفصلين للزواج إلى سلطات سجن إيفين.

وأعرب "سعيد"، عن قلقه إزاء تدهور صحة "عادل خاه"، لاسيما أنها دخلت في إضراب عن الطعام، منذ ديسمبر الماضي، والتي اتهمت هي و"رولاند" بتهمة انتهاك قوانين أمن الدولة الإيرانية.

يذكر أنه في يوليو الماضي، أعلن المسؤولون الإيرانيون، اعتقال عادل خاه، عالمة الأنثروبولوجيا البارزة التي كانت تسافر إلى إيران لإجراء بحوث حول المجتمع الإيراني، وتم إسقاط تلك الاتهامات الثقيلة، في وقت لاحق، لكن تلك المتعلقة بالأمن ما تزال قائمة ضدها.