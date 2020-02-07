فيديو.. داليا البحيري من السعودية بالحجاب: "ادعوا باللي نفسكم فيه"

مقطع فيديو قصير للفنانة داليا البحيري، تم تداوله على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثناء وجودها في المملكة العربية السعودي، لتأدية مناسك العمرة.

وظهرت "داليا" بالحجاب، وهي تتحدث من خلال الفيديو: "زي ما بشارككم ستوري ليا وأنا في الجيم وفي أماكن كتير، قررت أشارككم فيديو من أجمل مكان في الدنيا، عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب كل اللي بيشوف الاستوري يحقق كل اللي بيتمناه، ويا رب يتقبل منكم أي حاجة تدعوها دلوقتي، ادعوا باللي نفسكم فيه".

وتستعد داليا البحيري، حاليًا للمشاركة في مسلسل "فلانتينو"، لخوض السباق الرمضاني القادم 2020، وهو من بطولة الفنانين عادل إمام ودلال عبدالعزيز وحمدي الميرغني ووفاء صادق ورانيا محمود ياسين، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.