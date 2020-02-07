محمد صلاح يتنظر مولودته الثانية في 10 فبراير.. و"مكة" اختارت الاسم

يستعد نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، لاستقبال مولوده الثاني، عقب مرور 5 سنوات على ولادة ابنته "مكة".

وعلمت "الوطن" من مصادر مقربة من اللاعب المصري المحترف في صفوف الريدز، أن زوجته تستعد للولادة يوم الاثنين الموافق 10 فبراير، وأوضحت المصادر أن الطبيب أخبرها مسبقا بحملها في أنثى.

وترك مو لـ"مكة" قرار تسمية المولودة الجديدة، وقالت المصادر إنها اختارت اسم "روز".

وسبق أن ذكرت المصادر، أن حماة صلاح وشقيقة زوجته، سافرتا إلى مدينة ليفربول الإنجليزية، لحضور عملية الولادة، والاعتناء بـ"ماجي"، في ظل فرحة عارمة بين أفراد عائلة الفرعون المصري بالطفل المنتظر.

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آخر ظهور لـ زوجة محمد صلاح

وفي 25 ديسمبر الماضي، شاركت ماجي زوجها صورة عائلية، تجمعهما بصحبة "مكة"، أثناء احتفاله بأعياد الكريسماس، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتوارت زوجة صلاح خلف زوجها في الصورة، لإخفاء علامات الحمل، خلال احتضانه لها.

ماجي تغيب عن مباريات مصر

ولم تظهر ماجي، في أي من مباريات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، سواء في مباراة الافتتاح أمام المنتخب الزيمبابوي، أو ثاني مباراة بين مصر والكونغو، وكان زفاف ابنة خالة محمد صلاح، وتحضيراته، السبب بحسب مصدر مقرب، ولكن فيما يبدو أن شهور الحمل الأولى تحتاج إلى راحة تامة.