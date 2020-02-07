5 طرق "قديمة" وغير متوقعة لارتداء الليغينغز هذا العام

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - غالبا ما تعتبر معظم النساء بنطلون الليغيغز قطعة رياضية، وبالتالي ينحصر ظهورها فقط كجزء من الإطلالات الرياضية، لكن حسب أشهر نجوم ستايل الشارع خلال أسبوع الموضة في كوبنهاغن، يمكنك ارتداء هذه القطعة ضمن مختلف إطلالاتك اليومية و المكتبية، والمفتاح الأساسي للحصول على المظهر المثالي يتجلى بالتفكير دائما خارج الصندوق واعتماد تقنية الطبقات المبتكرة.

اكتشفي فيما يلي 5 طرق غير جديدة وغير متوقعة لارتداء الليغينغز هذا العام:

الإطلالة الأولى

يمكنك اعتماد هذه الإطلالة سواء عند ذهابك إلى صالة الألعاب الرياضية أو قضاء مهامك اليومية، نسقي بنطلون الليغينغز الرياضي مع سترة بلايزر قصيرة و معطف ترانش جلدي طويل، وأضيفي لمسة رسمية إلى زيك باستبدال الحذاء الرياضي بزوج من حذاء اللوفر، هذه الأخيرة ستجعل إطلالتك جاهزة للعمل المكتبي.

الإطلالة الثانية

تنسيق الليغينغز مع قميص مطبع مشرق وزوج من البوت العسكري المكتنز يضفي طابعا عمليا كاجوال على المظهر، كما تضيف سترة البلايزر كبيرة الحجم لمسة أنيقة على الزي.

الإطلالة الثالثة

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ليس من الضروري ارتداء بنطلون الليغينغز في ظل الأسود الكلاسيكي، في حين أن هو الخيار الأكثر عملية وبساطة، لكن في الوقت نفسه هناك خيارات أكثر تطورا وأناقة، وعلى غرار عاشقات الموضة يمكنك اختيار الليغينغز في طبعات مختلفة بما فيها طبعة جلد الفهد، ويمكنك الحصول على إطلالة فريدة من نوعها بتنسيقه مع زوج من بوت الكاحل الأبيض وقميص فينيل كبير الحجم وإكسسوارات جريئة.

الإطلالة الرابعة

أصبح سحب الجوارب فوق أطراف الليغينغز صيحة رسمية في الوقت الحالي، بعد أن اعتمدتها العديد من المؤثرات أمثال كايا جربر وهايلي بيبر، لذلك يكفي تنسيقها مع المعطف المبطن الطويل وزوج من الأحذية المكتنزة القبيحة.

الإطلالة الخامسة

يمكنك أيضا الحصول على إطلالة مسائية راقية بارتداء الليغينغز على شكل بنطلون ضيق أسود ثم ارتدي فوقه جوارب سوداء شفافة، وأنهي إطلالتك بسترة تويد كلاسيكية وزوج من كعب ماري جين للحصول على زي دافئ ومريح.